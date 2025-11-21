Купянск и Ямполь взяты: Путин встретился с генералами, Украина «переваривает» мирный план
На фоне успехов российской армии опубликован предполагаемый текст мирного плана США по окончанию противостояния России и Украины, однако украинскую сторону он не устраивает.
Российский лидер Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел рабочее совещание с командованием группировок войск «Запад», «Центр» и «Юг», а также с начальниками Генштаба и Главного оперативного управления. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Главе государства были представлены доклады об оперативной обстановке на основных направлениях спецоперации России на Украине.
Так, согласно докладу начальника Генштаба Валерия Герасимова, на всех направлениях объединенная группировка войск продолжает наступление. При этом основные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредоточены на стабилизации обстановки на красноармейском направлении. Также Герасимов заявил о создании полосы обеспечения в приграничных районах Харьковской и Сумской областей в зоне ответственности группировки «Север».
Начальник Генштаба также отметил, что штурмовым подразделениям удалось освободить 80% Волчанска. Кроме того, усилиями соединения группировки «Запад» взят под контроль Купянск, а также продолжается зачистка левого берега реки Оскол. Герасимов отметил, что вокруг Купянска-Узлового заблокированы порядка 15 батальонов ВСУ. Также успешно развивается наступление на краснолиманском и рубцовском направлениях.
Командующий Западной группировки войск ВС РФ Сергей Кузовлев доложил, что российская армия заняла Ямполь в ДНР (Лиманское направление).
Уничтожаются окруженные формирования ВСУ войсками группировки «Центр» и на наиболее активном — красноармейском — направлении. Здесь за минувшую неделю удалось взять под контроль населенные пункты Рок, Сухой Яр и Гнатовка.
Командующий "Южной" группировкой доложил, что войска взяли под контроль восточную и юго-восточную часть Константиновки, полностью освободить которую планируется к середине декабря. Кроме того, под контроль ВС России перешли 13 населённых пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, там продолжается расширение зоны контроля.
Президент России выразил благодарность командному составу за достигнутые результаты и выразил уверенность, что все поставленные задачи будут выполнены в установленные сроки.
МИРНЫЙ ПЛАН: ДЕТАЛИ
Тем временем украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) разместил в своем Telegram-канале полный текст предполагаемого мирного плана администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта.
План состоит из 28 пунктов, в которых затронуты военные договоренности, экономическое восстановление Украины, перераспределение ролей России и Украины в международной системе, а также вопросы энергетики и контроля над спецобъектами.
Согласно опубликованному плану, в заключении полного и всеобъемлющего соглашения о ненападении будут участвовать Россия, Украина и Европа, а все неоднозначности последних 30 лет будут считаться урегулированными. Также ожидается, что Россия не станет вторгаться в сопредельные страны, а НАТО не будет расширяться.
Суверенитет Украины в случае принятия плана также будет подтвержден, она получит надежные гарантии безопасности, однако Киев должен быть ограничить численность своей армии 600 000 человек и отказаться от присоединения к НАТО. Североатлантический альянс в свою очередь включит в свои уставы о непринятии Украины в свой состав в будущем. Также альянс не сможет размещать войска на Украине.
Преимущества для России, согласно плану, заключаются в возвращении страны в мировую экономику и в G8, а также в поэтапном снятии антироссийских санкций. Вместе с тем $100 млрд из замороженных российских активов будут потрачены на восстановление Украины.
Кроме того, Россия и США условятся о продлении действия договоров о нераспространении ядерного оружия и контроля над ним, в том числе Договора СНВ-1. Украина в свою очередь в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия согласится быть безъядерным государством. Запорожскую АЭС запустят под надзором МАГАТЭ, а произведенную на ней электроэнергию будут поровну распределять между Россией и Украиной.
Договором гарантируются защита языковых меньшинств на Украине и права российского образования. Также де-факто российскими будут признаны ДНР, ЛНР и Крым, а территории Херсонской и Запорожской областей заморозят по линии соприкосновения. При этом Россия должна будет отказаться от части территорий, контролируемых ею за пределами пяти регионов. Часть ДНР будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной российской территорией.
Кроме того, план предусматривает проведение выборов на Украине в течение 100 дней.
Подлинность опубликованного Гончаренко документа, впрочем, официально не подтверждали ни в Москве, ни в Киеве.
ПОДПИШУТ ЗА НЕДЕЛЮ?
В США ожидают, что мирное соглашение будет подписано президентом Украины Владимиром Зеленским ко Дню Благодарения, который отмечается 27 ноября. Об этом сообщило издание Financial Times.
Ожидается, что после этого документ передадут на подписание России, а полностью процесс завершится в начале декабря. Впрочем, уточняют авторы материала, указанные сроки вряд ли удастся соблюсти, поскольку в офисе Зеленского недовольны опубликованным планом, якобы нарушающим «красные линии» Киева.
Так, по словам заместителя постпреда Украины при ООН Кристины Гайовишин, Киев никогда не признает российской «временно оккупированную», согласно заявлениям Киева, территорию. Также Украина не приемлет ограничений прав на самооборону, численность и возможности ВСУ, посягательств на суверенитет и на выбор альянсов, в которые Киев желает вступить.
«Любой подлинный мирный процесс должен уважать фундаментальный принцип: ничего об Украине без Украины и ничего о Европе без Европы», — подчеркнула Гайовишин.
