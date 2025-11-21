Командующий "Южной" группировкой доложил, что войска взяли под контроль восточную и юго-восточную часть Константиновки, полностью освободить которую планируется к середине декабря. Кроме того, под контроль ВС России перешли 13 населённых пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, там продолжается расширение зоны контроля.

Президент России выразил благодарность командному составу за достигнутые результаты и выразил уверенность, что все поставленные задачи будут выполнены в установленные сроки.

МИРНЫЙ ПЛАН: ДЕТАЛИ

Тем временем украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) разместил в своем Telegram-канале полный текст предполагаемого мирного плана администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта.

План состоит из 28 пунктов, в которых затронуты военные договоренности, экономическое восстановление Украины, перераспределение ролей России и Украины в международной системе, а также вопросы энергетики и контроля над спецобъектами.

Согласно опубликованному плану, в заключении полного и всеобъемлющего соглашения о ненападении будут участвовать Россия, Украина и Европа, а все неоднозначности последних 30 лет будут считаться урегулированными. Также ожидается, что Россия не станет вторгаться в сопредельные страны, а НАТО не будет расширяться.

Суверенитет Украины в случае принятия плана также будет подтвержден, она получит надежные гарантии безопасности, однако Киев должен быть ограничить численность своей армии 600 000 человек и отказаться от присоединения к НАТО. Североатлантический альянс в свою очередь включит в свои уставы о непринятии Украины в свой состав в будущем. Также альянс не сможет размещать войска на Украине.

Преимущества для России, согласно плану, заключаются в возвращении страны в мировую экономику и в G8, а также в поэтапном снятии антироссийских санкций. Вместе с тем $100 млрд из замороженных российских активов будут потрачены на восстановление Украины.

Кроме того, Россия и США условятся о продлении действия договоров о нераспространении ядерного оружия и контроля над ним, в том числе Договора СНВ-1. Украина в свою очередь в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия согласится быть безъядерным государством. Запорожскую АЭС запустят под надзором МАГАТЭ, а произведенную на ней электроэнергию будут поровну распределять между Россией и Украиной.

Договором гарантируются защита языковых меньшинств на Украине и права российского образования. Также де-факто российскими будут признаны ДНР, ЛНР и Крым, а территории Херсонской и Запорожской областей заморозят по линии соприкосновения. При этом Россия должна будет отказаться от части территорий, контролируемых ею за пределами пяти регионов. Часть ДНР будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной российской территорией.