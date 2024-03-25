«Угроза коллапса»: ВС РФ наступают в ДНР, Украина ждет оружия после Пасхи
Российская армия приближается к окраинам Часова Яра, взятие которого принесет оперативную выгоду. Между тем в США готовятся проголосовать по законопроекту о помощи Киеву, а ВСУ испытывают острую нехватку личного состава.
Фронт в зоне специальной военной операции на Авдеевском направлении (ДНР) сдвигается на запад. Об этом сообщил российский военнослужащий с позывным «Вирус».
«Приходят с разведки цели, мы по ним отрабатываем. Фронт сдвигается на запад. Это понятно и по прицелам. Получается, чем дальше прицел берем, значит, противник все отдаляется и отдаляется от самого орудия», – приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что российские военные разбирают укрепрайоны и технику украинских войск, а также живую силу.
В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что военные нанесли удар по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении, которые были выявлены разведкой с помощью беспилотника.
Кроме того, танкисты Южной группировки войск обеспечили взятие опорного пункта ВСУ на Артемовском направлении, оказав поддержку огнем штурмовым подразделениям. Минобороны 25 марта опубликовало фрагмент боевой работы экипажей танков Т-72Б3М.
НАСТУПЛЕНИЕ В ДНР И ЗАПОРОЖЬЕ
По данным Telegram-канала «WarGonzo» на утро 25 марта, на Донецком фронте в районе Победы, Первомайского и Невельского идут встречные бои. Отмечается, что Вооруженные силы РФ развивают наступление к Семеновке и ведут штурмовые действия в Бердычах.
Указывается, что на Бахмутском направлении российская армия продвинулась по направлению к Часов Яру и продолжила штурмовые действия в районе Клещеевки, а также на западных окраинах Ивановского (Красного).
«На Запорожском фронте ВС РФ после артподготовки продолжили наступление на позиции ВСУ северо-западнее Вербового. Есть продвижения. В Работино продолжаются встречные бои. Там ЛБС не изменилась», – говорится в сообщении.
В свою очередь Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» также сообщил, что российские войска приближаются к окраинам Часового Яра. Отмечается, что взятие города под контроль принесет российской армии оперативную выгоду.
«Российские войска ведут активные штурмовые действия в районе Артемовска, Авдеевки и Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев на всей линии соприкосновения», – говорится в сообщении.
США ДУМАЮТ НАД ПОМОЩЬЮ КИЕВУ
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон планирует после католической Пасхи (31 марта) представить на голосование законопроект по дальнейшему финансированию помощи Украине. Глава комитета палаты по внешней политике Майкл Маккол заявил 24 марта, что работа над законопроектом уже ведется.
Сам Маккол заявил, что хотел бы утвердить выделение финансирования для Киева как можно скорее, так как «ситуация на Украине тяжелая».
Аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft отмечал, что новый пакет помощи для Украины не поможет Киеву избежать краха на фронте. По его мнению, украинская армия страдает и от других проблем, в частности от нехватки личного состава. Колумнист уверен, что такую трудность западные страны не могут разрешить без прямого военного вмешательства в конфликт.
«Хотя это (выделение помощи – ред. НСН) и не предотвратит сохраняющуюся угрозу коллапса, оно, скорее всего, даст ВСУ новую жизнь в ближайшие месяцы», – говорится в материале.
Так, Украина испытывает острую нехватку личного состава ВСУ. Пленный украинский военнослужащий Николай Мозиль сообщил 25 марта, что на этом фоне в ряды ВСУ мобилизуют инвалидов без ног и рук.
Швейцарское издание Watson также указывало, что главной проблемой ВСУ стало не отсутствие современного западного вооружения, а критическая нехватка солдат. Отмечалось, что Украина исчерпала наиболее подходящий для военных действий контингент населения – мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери украинской стороны в зоне спецоперации с начала года составили свыше 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. По его словам, это почти в три раза выше показателей аналогичного периода 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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