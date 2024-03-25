«Угроза коллапса»: ВС РФ наступают в ДНР, Украина ждет оружия после Пасхи

Фронт в зоне специальной военной операции на Авдеевском направлении (ДНР) сдвигается на запад. Об этом сообщил российский военнослужащий с позывным «Вирус».

«Приходят с разведки цели, мы по ним отрабатываем. Фронт сдвигается на запад. Это понятно и по прицелам. Получается, чем дальше прицел берем, значит, противник все отдаляется и отдаляется от самого орудия», – приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что российские военные разбирают укрепрайоны и технику украинских войск, а также живую силу.