Регулируем на сухую? Клименко удивился предложению Медведева контролировать ИИ
Для формирования законодательной базы еще слишком рано, заявил НСН Герман Клименко.
Искусственный интеллект сегодня — это новое ядерное оружие, поэтому об ограничениях начинают говорить те страны, у которых он есть, рассказал НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Страны должны договориться об общих принципах регулирования искусственного интеллекта, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, только при этом условии у человечества «будет хоть какой-то шанс контролировать его развитие». Его слова приводят РИА Новости. Клименко усомнился, что это необходимо.
«Искусственный интеллект пока никого сознательно не убил. Его используют в боевых действиях, но это все под контролем человека. Такая дискуссия напоминает мне риторику о контроле распространения ядерного оружия. Те страны, у кого оно есть, активно лоббируют его контроль. Это похожая ситуация: сначала предприниматель Илон Маск призывает всех остановиться, но потом активно участвует в гонке. Речь идет о конкурентной борьбе, а не о реальной заботе. Можно сказать, что автомобили убивают миллион человек в год, но их никто не хочет запретить. Хакеры наносят огромный ущерб и без искусственного интеллекта через обычное программное обеспечение. Риски существовали всегда», — отметил он.
Клименко добавил, что договориться о совместном регулировании будет сложно.
«Поэтому я не думаю, что удастся в ближайшее время выработать хоть сколько-нибудь конструктивную систему контроля за развитием искусственного интеллекта. Если мы сейчас начнем регулировать сухие русла в реках, то мы начнем их перевязывать. Сперва должен появиться процесс. Никто в мире еще не понимает, как на самом деле все это будет работать. И будет ли вообще. Может быть, эта вся истерия закончится. Ничего необычного нет. И регулировать его на сухую, то есть без знания о том, как это работает, странновато. Особенно учитывая, что в разных странах искусственный интеллект имеет разный уровень развития», — подчеркнул он.
Ранее Клименко объяснил НСН, почему в России не будет государственного VPN.
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