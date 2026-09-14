Искусственный интеллект сегодня — это новое ядерное оружие, поэтому об ограничениях начинают говорить те страны, у которых он есть, рассказал НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Страны должны договориться об общих принципах регулирования искусственного интеллекта, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, только при этом условии у человечества «будет хоть какой-то шанс контролировать его развитие». Его слова приводят РИА Новости. Клименко усомнился, что это необходимо.