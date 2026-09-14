Песков: Любые страны могут повлиять на Киев и помочь в урегулировании на Украине

Любые государства, оказав влияние на Киев, могут внести вклад в урегулирование на Украине, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля заявил журналистам.

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«Любые страны могут использовать свое влияние на киевский режим с тем, чтобы сподвигнуть его к большей гибкости», - указал пресс-секретарь.

По словам Пескова, это станет значительным вкладом в урегулирование кризиса.

Ранее представитель Кремля рассказал, что лидер КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди предлагали свои услуги для содействия украинскому урегулированию.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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