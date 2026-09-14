Он отметил, что профессионалам и серьёзным аналитикам, которые учитывают динамику на фронтах, все яснее становится то, что «Россия день ото дня улучшает свои позиции».

Ии последовательно идет к выполнению своих целей», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что любые государства, оказав влияние на Киев, могут внести вклад в урегулирование на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

