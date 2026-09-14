«Польская армия — это армия позавчерашнего дня. Польша потратила $18 млрд на закупки тех вооружений, которые сейчас уже не обеспечивают превосходство на поле боя. В условиях, когда и Украина, и Россия достигли огромного опыта в применении беспилотников, вся эта мощь совершенно беспомощна. Варшава не может ни противодействовать беспилотникам, ни нападать при помощи дронов. Российская армия создала эшелонированную по дальности, высотам и скоростям противовоздушную оборону (ПВО) как на линии боевого соприкосновения, так и вокруг важнейших объектов и административных центров. Российская ПВО освоена на боевом опыте и способна перехватывать как авиационные системы, так и БПЛА, вплоть до самых малоскоростных и низколетящих. Польская же армия будет совершенно беспомощной при столкновении не только с российской, но и с украинской армией. Она не имеет никакого способа защиты от беспилотников», — сказал Алесин.

Собеседник НСН оценил заявления главы МИД Польши как дешевый пиар.

«Это типичный пиар. Сикорский — человек очень наглый, он работает на публику, никакого военного смысла в его высказываниях нет. Польша мечтает нанести поражение России, вернуть Западную Белоруссию и Западную Украину, захватить Калининград и затем предъявить экономические и политические требования к Германии, чтобы Берлин выплатил Варшаве контрибуции. Настоящие польские военные реально представляют ситуацию, изучают очень точно и белорусскую, и российскую армию, они вполне способны довести до уровня внятных польских политиков реальное положение дел», — отметил он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что между Варшавой и Россией может произойти эскалация.

