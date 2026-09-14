Армия позавчерашнего дня: Польшу высмеяли за угрозы «разгромить Россию»
Громкие заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского ничего не значат, польский министр работает на публику, угрожая России, сказал НСН Александр Алесин.
Все угрозы польских политиков в адрес России — не более чем игра на публику. Об этом НСН заявил ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала «русофобией головного мозга» слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, произнесенные на конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, о том, что Польша способна «очень быстро» разгромить российскую армию. Алесин назвал польскую армию бессильной не только перед российской, но и перед украинской армией.
«Польская армия — это армия позавчерашнего дня. Польша потратила $18 млрд на закупки тех вооружений, которые сейчас уже не обеспечивают превосходство на поле боя. В условиях, когда и Украина, и Россия достигли огромного опыта в применении беспилотников, вся эта мощь совершенно беспомощна. Варшава не может ни противодействовать беспилотникам, ни нападать при помощи дронов. Российская армия создала эшелонированную по дальности, высотам и скоростям противовоздушную оборону (ПВО) как на линии боевого соприкосновения, так и вокруг важнейших объектов и административных центров. Российская ПВО освоена на боевом опыте и способна перехватывать как авиационные системы, так и БПЛА, вплоть до самых малоскоростных и низколетящих. Польская же армия будет совершенно беспомощной при столкновении не только с российской, но и с украинской армией. Она не имеет никакого способа защиты от беспилотников», — сказал Алесин.
Собеседник НСН оценил заявления главы МИД Польши как дешевый пиар.
«Это типичный пиар. Сикорский — человек очень наглый, он работает на публику, никакого военного смысла в его высказываниях нет. Польша мечтает нанести поражение России, вернуть Западную Белоруссию и Западную Украину, захватить Калининград и затем предъявить экономические и политические требования к Германии, чтобы Берлин выплатил Варшаве контрибуции. Настоящие польские военные реально представляют ситуацию, изучают очень точно и белорусскую, и российскую армию, они вполне способны довести до уровня внятных польских политиков реальное положение дел», — отметил он.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что между Варшавой и Россией может произойти эскалация.
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