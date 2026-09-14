Платежная система BRICS Pay, которую создают для переводов между странами БРИКС, в будущем может стать доступной и для обычных людей. Об этом сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Уже есть договоренность между РФПИ, «БРИКС пэй» и BRICS Pay India о партнерстве - проект будут развивать в Индии. BRICS Pay задуман как дополнение к национальным платежным системам, чтобы они могли работать вместе. Калашников отметил, что создание единой платёжной системы БРИКС обсуждают едва ли не с момента основания объединения, но реальных заделов пока нет.

«На сегодняшний день, к сожалению, никаких заделов между странами БРИКС нет. У Китая своя платёжная система, Индия придерживается международных систем. Разговоры ведутся чуть ли не с самого основания БРИКС, но, поскольку задела нет, предсказать, когда это будет, сложно. Я думаю, что перспективы создания такой единой платёжной системы есть по той причине, что сейчас они множатся как грибы: чуть ли не у каждой страны уже есть своя система, у групп стран — тоже. Почему бы ещё одной не появиться в рамках БРИКС? Вполне возможно. Должна быть заинтересованность в этой системе, а также важно, как она будет отвечать потребностям потребителей. Прежде всего речь идёт об участии граждан — насколько они будут удовлетворены работой этой новой системы. Важно, чтобы платёжная система БРИКС работала во всём мире. Если есть какие‑то ограничения — как, например, в китайской системе, — то зачем мне китайская карта, если я туда не езжу? А в других странах она не принимается. Речь идёт о том, насколько мир признает эту систему. Признание системы — это общедоступность во всех точках мира и её надёжность», — сказал собеседник НСН.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул масштаб объединения БРИКС, назвав его крупнейшим в мире. Он напомнил, что на долю стран объединения приходится треть мировой площади, 40% глобального ВВП, а в этих государствах живёт почти половина жителей Земли.

