Банки выдают кредитные карты не с надеждой на то, что их владельцы буду сталкиваться с просрочками и платить проценты, сказал НСН экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

В России под конец лета количество выданных банковских кредитных карт достигло рекорда с начала 2025 года. За август банки открыли 1,54 млн новых договоров. По сравнению с июлем рост составил 11%, а в годовом выражении — 9%. К активному оформлению кредиток граждан подтолкнули сезон отпусков и подготовка к школе. Бадалов отметил, что рост спроса на кредитные карты может быть отложенным, а сами карты — вовсе не тем, чем их привыкли считать.