Без надежды на просрочку: Почему банки стали чаще выдавать кредитные карты
Кредитная карта — не кредит, она становится таковым только в том случае, если человек в установленный срок не погашает обязательный платёж, сказал НСН Лазарь Бадалов.
Банки выдают кредитные карты не с надеждой на то, что их владельцы буду сталкиваться с просрочками и платить проценты, сказал НСН экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
В России под конец лета количество выданных банковских кредитных карт достигло рекорда с начала 2025 года. За август банки открыли 1,54 млн новых договоров. По сравнению с июлем рост составил 11%, а в годовом выражении — 9%. К активному оформлению кредиток граждан подтолкнули сезон отпусков и подготовка к школе. Бадалов отметил, что рост спроса на кредитные карты может быть отложенным, а сами карты — вовсе не тем, чем их привыкли считать.
«Это может быть отложенный спрос. До этого россияне закрывали кредитные карты, сокращали их число, а сами банки ограничивали выдачу. Кредитная карта — это не кредитный инструмент. Она превращается в кредит только в том случае, если человек в установленный срок не погашает обязательный платёж. Это нужно учитывать. Банки немного подталкивают россиян к использованию кредитных карт как кредита, предлагая длительный срок внесения обязательного платежа. Банки зарабатывают на кредитных картах только тогда, когда человек совершает платёж и торговая точка оплачивает комиссию. Надеяться на то, что банк получит проценты, не приходится. Банки не выдают кредитную карту в надежде, что кто‑то не погасит вовремя и заплатит проценты», — сказал собеседник НСН.
Он также посоветовал, на что смотреть в первую очередь при оформлении кредитной карты.
«При оформлении кредитных карт важно разбираться в условиях и во всех нюансах: когда вносится обязательный платёж, как он формируется, что такое период между совершением покупки и моментом, когда эти деньги нужно вернуть. На все эти детали нужно обращать внимание», — добавил эксперт.
Нелегальные кредиторы предлагают сказочные условия, оформление без документов и работают без лицензии, проверить любую организацию можно на сайте ЦБ, заявил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев в беседе с НСН.
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