Песков рассказал, когда будут обсуждать отмену запрета на экспорт нефтепродуктов
Запрет на экспорт нефтепродуктов был введён в России с целью насыщения внутреннего рынка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пескоы.
Как пишет RT, он отметил, что вопрос об отмене запрета появится на повестке «по мере того как наш внутренний рынок будет насыщен».
«И тогда дополнительное количество нефтепродуктов снова будет направлено на мировые рынки», - добавил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Вьетнаму объединить усилия по созданию резервов топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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