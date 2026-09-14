Песков рассказал, когда будут обсуждать отмену запрета на экспорт нефтепродуктов

Как пишет RT, он отметил, что вопрос об отмене запрета появится на повестке «по мере того как наш внутренний рынок будет насыщен».

«И тогда дополнительное количество нефтепродуктов снова будет направлено на мировые рынки», - добавил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Вьетнаму объединить усилия по созданию резервов топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».