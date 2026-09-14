Армия России освободила три населенных пункта в зоне СВО
14 сентября 202612:45
Юлия Савченко
Вооруженные силы России взяли под контроль одно село в Запорожской области и два населенных пункта в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны.
Так, группировка войск «Днепр» освободила запорожскую Новоандреевку, пишет RT.
При этом группировка «Север» установила контроль над двумя населенными пунктами под Харьковом. Речь идет о селе Широкое и поселке Шевченково.
Ранее армия РФ освободила населенный пункт Черняков в Харьковской области.
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