Армия России освободила три населенных пункта в зоне СВО

Вооруженные силы России взяли под контроль одно село в Запорожской области и два населенных пункта в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны.

Минобороны РФ: В Харьковской области окружены около 1,7 тыс. военных ВСУ

Так, группировка войск «Днепр» освободила запорожскую Новоандреевку, пишет RT.

При этом группировка «Север» установила контроль над двумя населенными пунктами под Харьковом. Речь идет о селе Широкое и поселке Шевченково.

Ранее армия РФ освободила населенный пункт Черняков в Харьковской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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