СМИ: Серебренников продал свою последнюю недвижимость в России

Режиссер Кирилл Серебренников продал последнюю недвижимость в России - двухкомнатную квартиру в районе Хамовники в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



По его данным, уехавший за границу 57-летний режиссер более 20 лет владел квартирой в доме 1785 года постройки на Пречистенке. Жилье площадью 44 квадратных метра расположено на пятом этаже.

«Рыночная стоимость квартиры с потолками высотой 3,5 метра — 45 млн рублей. Здание историческое: доходный дом был построен рядом с усадьбой Дениса Давыдова... Сделка прошла по-тихому, никаких открытых продаж и объявлений», - отмечает издание.

Ранее СМИ сообщили, что журналист Владимир Познер выставил на продажу пятикомнатную квартиру в центре Москвы за 165 млн рублей.

