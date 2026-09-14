СМИ: Серебренников продал свою последнюю недвижимость в России
Режиссер Кирилл Серебренников продал последнюю недвижимость в России - двухкомнатную квартиру в районе Хамовники в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По его данным, уехавший за границу 57-летний режиссер более 20 лет владел квартирой в доме 1785 года постройки на Пречистенке. Жилье площадью 44 квадратных метра расположено на пятом этаже.
«Рыночная стоимость квартиры с потолками высотой 3,5 метра — 45 млн рублей. Здание историческое: доходный дом был построен рядом с усадьбой Дениса Давыдова... Сделка прошла по-тихому, никаких открытых продаж и объявлений», - отмечает издание.
Ранее СМИ сообщили, что журналист Владимир Познер выставил на продажу пятикомнатную квартиру в центре Москвы за 165 млн рублей.
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