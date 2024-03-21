Представитель НАТО заявил, что Украине необходимо продолжать мобилизацию

Украине следует продолжать мобилизацию, несмотря на все трудности. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

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Выступая на форуме по безопасности в Киеве, он отметил, что в ходе боевых действий солдаты, к сожалению, получают ранения и погибают, поэтому «нужны новые солдаты».

«Когда вы говорите о мобилизации... это вопрос поддержки в обществе. И это не вопрос, который должны решать в Генштабе, который должен решать министр обороны, - это ваша общая ответственность. Это ваша страна», - указал Бауэр.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву потребуется мобилизовать менее 500 тысяч граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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