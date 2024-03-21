Представитель НАТО заявил, что Украине необходимо продолжать мобилизацию
Украине следует продолжать мобилизацию, несмотря на все трудности. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
Выступая на форуме по безопасности в Киеве, он отметил, что в ходе боевых действий солдаты, к сожалению, получают ранения и погибают, поэтому «нужны новые солдаты».
«Когда вы говорите о мобилизации... это вопрос поддержки в обществе. И это не вопрос, который должны решать в Генштабе, который должен решать министр обороны, - это ваша общая ответственность. Это ваша страна», - указал Бауэр.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву потребуется мобилизовать менее 500 тысяч граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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