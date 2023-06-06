Власти: Удар по Каховской ГЭС предположительно наносился из РСЗО «Ольха»

Украинские войска, предположительно, нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции из реактивной системы залпового огня «Ольха». Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

Власти подчеркнули, что ВСУ обстреляли ГЭС в ночь на вторник.

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«В результате обстрела получили частичные разрушения конструкции ГЭС, что привело в последующем разрушение трех ее пролетов под давлением воды. Удар предположительно наносился из РСЗО "Ольха" (РС-2)», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявлял о разрушении задвижек на Каховской ГЭС и неконтролируемом сбросе воды ниже по течению. Были разрушены 11 из 28 пролетов станции. При этом дамба не разрушилась, пишет «Свободная пресса».

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что ситуация в прибрежных районах Днепра находится под контролем, угрозы жизни населения нет, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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