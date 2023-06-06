Шойгу заявил о провалившемся начале контрнаступления ВСУ
6 июня 202316:14
Украинская армия в течение трех суток предприняла давно обещанное Киевом наступление, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.
По данным российского оборонного ведомства, ВСУ сосредоточили большие силы для наступления на линии соприкосновения.
При этом за трехдневный срок украинская сторона потеряла более 1600 человек, добавил Шойгу.
Ранее министр обороны озвучил потери ВСУ в мае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru