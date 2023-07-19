«Удар возмездия»: Россия атакует Киев и Одессу, ВСУ обещают «созреть» к сентябрю

Утро в Киеве началось со взрывов. Мэр украинской столицы сообщил в 5 утра о том, что в городе и по всей области работает ПВО. Информацию по области также подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. До этого в регионе объявили воздушную тревогу.

Неприятности для Киева случились и на Кинбурнской косе, которая раньше входила в состав Николаевской области, но по итогам референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской областью вошла в состав России.

Заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Кум» сообщил, что там был сбит один из последних украинских беспилотников турецкого производства Bayraktar. Таким образом, украинская армия лишилась важного стратегического ударного средства.

«На нашем направлении одни из последних использовались "Байрактары", поднимались с Очакова. Bayraktar именно не ударный, а разведывательный, был сбит буквально вчера», - передает его слова РИА Новости.

Также в Минобороны РФ сообщили об «ударе возмездия» по ВСУ за атаку на Крымский мост. Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились атаки против России с применением безэкипажных катеров в районе Одессы.