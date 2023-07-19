«Удар возмездия»: Россия атакует Киев и Одессу, ВСУ обещают «созреть» к сентябрю
В Киеве и области прогремели взрывы, работает ПВО. ВСУ предпринимают попытки прорвать оборону сразу на нескольких участках контрнаступления, но терпят поражение. В СНБО обещают показать результаты к августу-сентябрю.
Утро в Киеве началось со взрывов. Мэр украинской столицы сообщил в 5 утра о том, что в городе и по всей области работает ПВО. Информацию по области также подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. До этого в регионе объявили воздушную тревогу.
Неприятности для Киева случились и на Кинбурнской косе, которая раньше входила в состав Николаевской области, но по итогам референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской областью вошла в состав России.
Заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Кум» сообщил, что там был сбит один из последних украинских беспилотников турецкого производства Bayraktar. Таким образом, украинская армия лишилась важного стратегического ударного средства.
«На нашем направлении одни из последних использовались "Байрактары", поднимались с Очакова. Bayraktar именно не ударный, а разведывательный, был сбит буквально вчера», - передает его слова РИА Новости.
Также в Минобороны РФ сообщили об «ударе возмездия» по ВСУ за атаку на Крымский мост. Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились атаки против России с применением безэкипажных катеров в районе Одессы.
Не ладится у ВСУ и с атаками в рамках контрнаступления. В Москве связали атаку на Крымский мост именно с провалом Украины на фронте.
По данным Telegram-канала WarGonzo, на Запорожском направлении украинские войска при поддержке артиллерии вели наступление на Работино, но получили отрицательный результат и обстрелы по своим позициям. На Угледарском направлении в атаку идут также российские силы.
Также сообщается, что украинские силы пытаются прорвать оборону в Марьинке на Донецком фронте, но и это им не удается. Продолжаются атаки на Бахмутском направлении в районе Клещеевки – российские силы успешно отразили попытки ВСУ наступать.
Западные СМИ считывают неутешительные результаты ВСУ и строят прогнозы относительно дальнейшей поддержки со стороны партнеров. Обозреватель Telegraph Роберт Кларк считает, что Украине придется пойти на территориальные уступки в случае окончательного провала контрнаступления.
«Западным правительствам необходимо приготовиться к мрачной перспективе территориальных уступок», - написал он.
По его словам, не только Украине в таком случае грозит «сокрушительное поражение», но и Западу, который, так или иначе, отвечает за результат действий Киева. Журналист также напомнил, что с приходом холодной осени, а затем и зимы, активность боевых действий начнет затухать, это даст России время для укрепления своей обороны.
Подобные настроения царят и в США. Так, бывший заместитель замминистра обороны США, обозреватель Джед Баббин в статье для American Spectator заявил, что Америка может поддержать ВСУ сейчас только вводом своих войск на Украину.
«Байден отправляет на Украину кассетные бомбы, потому что у нас недостаточно боеприпасов, необходимых для ведения боевых действий, и мы не можем производить их достаточно быстро», - объяснил он.
Ранее США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы. Американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что решение было принято, потому что у Украины и США заканчивались обычные снаряды.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что кассетные боеприпасы и правда увеличивают возможности ВСУ в рамках контрнаступления.
«Да, это повысит возможности ВСУ, идет контрнаступление, это акт враждебный по отношению к России, но нужно понимать, что США ведут против нас гибридную войну. Ни Россия, ни США не подписали акт о запрете применения кассетных боеприпасов. Они не брали на себя обязательство не применять эти боеприпасы, поэтому, в чем вопрос и какие претензии? Я не вижу в этом ничего ужасного», - рассказал собеседник НСН.
При этом секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете Guardian сравнил контрнаступление украинских Вооружённых сил (ВСУ) с созреванием плодов.
«Нельзя есть неспелые фрукты. А если вы знаете, какая погода на Украине, то знаете, когда созревает большая часть плодов: август и сентябрь», - подчеркнул Данилов.
Со своей стороны, экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью НСН предупредил, что лето на Украине все еще обещает быть «жарким».
«ВСУ несут большие потери. Пока никаких серьезных продвижений нет. Подчеркиваю, они ввели около трети своих резервов. Те силы, которые они подготовили за зиму и весну они еще не ввели. В чем смысл обучения солдат НАТО? Они украинских военных учат на своей технике, со своими средствами связи. Получается полный комплект. Техника у них, надо сказать, хорошая, поэтому эти части обладают высокой боеспособностью. Если противник сможет прорвать наш фронт, то остановить его будет чрезвычайно сложно. Будем надеяться, что этого не случится. Вероятно, они нанесут несколько ударов одновременно, чтобы истощить нашу авиационную группировку и обеспечить себе прорыв на одном из направлений», - отметил он.
При этом военные эксперты отмечают, что Украина проигрывает России именно в воздухе, так как ей не хватает соответствующей техники и обученных пилотов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru