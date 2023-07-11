«Слишком поздно»: Украина бросает «Леопардов» в наступление на Запорожье и ДНР

«После прорыва первой линии пехота ВСУ продолжает попытки закрепиться на занятом рубеже, бросая новые штурмовые группы в атаку. Наши накрывают их огнём и контратакуют», - говорится в сообщении.

Увеличенную активность ВСУ накануне саммита подтверждает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В преддверии НАТОвской сходки боевики ВСУ пошли в наступление на Ореховском направлении Запорожского фронта. Закончена ротация и подготовка к наступлению штурмовых групп противника. В ближайшее время ожидаются их активные штурмовые действия», - написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что Киев не смог добиться каких-либо результатов, которые можно было бы продемонстрировать западным партнерам.

«В сухом остатке, к саммиту НАТО враг не смог добиться каких-то существенных результатов - все атаки на Васильевском (Пятихатки-Жеребянки), Ореховском (Работино), а также Пологовском (Дорожнянка) направлениях Запорожского фронта закончились безрезультатно», - заключил он.

При этом, по его словам, несколько небольших сел в районе Времевского выступа на данный момент находятся под оперативным контролем противника, но высоты вокруг населенных пунктов контролируют российские силы, что ставит ВСУ в затруднительное положение.

11 июля Минобороны заявило об остановке наступления ВСУ на Времевском выступе в Запорожской области на стыке границ с ДНР. Танковый взвод российской группировки «Восток» отразил пять атак украинских военных, было уничтожено несколько боевых бронированных машин, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, подразделения «Востока» еще сорвали выдвижение двух украинских взводов на южнодонецком направлении.