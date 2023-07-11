«Слишком поздно»: Украина бросает «Леопардов» в наступление на Запорожье и ДНР
ВСУ бросают новые штурмовые группы в атаку в Запорожской области на ореховском участке, а также на стыке с ДНР. Ожесточенные бои продолжаются последние сутки сразу у нескольких населенных пунктов, Киев использует западные танки.
Украинские силы с большим рвением предпринимают попытки прорвать российскую оборону сразу на нескольких участках в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.
Так, по информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», ВСУ бросили в наступление «Леопарды» и Bradley у Орехова, пытаясь прорвать Запорожский фронт.
«Главной целью врага стал стык обороны 291 и 70 полков северо-восточнее Работино, где пару дней назад ВСУ смогли занять 1 опорник 70 роты в полях. Теперь они усиливают нажим, пытаясь прорвать фронт», - сообщают аналитики.
Отмечается, что в атаке Киев за сутки потерял минимум пять БМП Bradley, а также несколько танков Leopard. В ходе боев были отражены несколько волн наступления, но ожесточенные бои продолжаются, российские силы используют гаубицы, РСЗО, минометы, танки и пехоту.
«После прорыва первой линии пехота ВСУ продолжает попытки закрепиться на занятом рубеже, бросая новые штурмовые группы в атаку. Наши накрывают их огнём и контратакуют», - говорится в сообщении.
Увеличенную активность ВСУ накануне саммита подтверждает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В преддверии НАТОвской сходки боевики ВСУ пошли в наступление на Ореховском направлении Запорожского фронта. Закончена ротация и подготовка к наступлению штурмовых групп противника. В ближайшее время ожидаются их активные штурмовые действия», - написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что Киев не смог добиться каких-либо результатов, которые можно было бы продемонстрировать западным партнерам.
«В сухом остатке, к саммиту НАТО враг не смог добиться каких-то существенных результатов - все атаки на Васильевском (Пятихатки-Жеребянки), Ореховском (Работино), а также Пологовском (Дорожнянка) направлениях Запорожского фронта закончились безрезультатно», - заключил он.
При этом, по его словам, несколько небольших сел в районе Времевского выступа на данный момент находятся под оперативным контролем противника, но высоты вокруг населенных пунктов контролируют российские силы, что ставит ВСУ в затруднительное положение.
11 июля Минобороны заявило об остановке наступления ВСУ на Времевском выступе в Запорожской области на стыке границ с ДНР. Танковый взвод российской группировки «Восток» отразил пять атак украинских военных, было уничтожено несколько боевых бронированных машин, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
По его словам, подразделения «Востока» еще сорвали выдвижение двух украинских взводов на южнодонецком направлении.
По данным Telegram-канала «Рыбарь», упорные бои продолжаются и в ДНР на Авдеевском участке. Сообщается, что 9 июля ВСУ попытались занять лесополосу севернее Водяного, но их остановили артиллерийским огнем.
«Воспользовавшись отходом ВСУ и перегруппировкой российские штурмовые отряды перешли в контратаку. Сообщают, что в результате успешного наступления ВС РФ заняли важную посадку южнее села Северное и продвинулись дальше к населенному пункту. Продвижение на север позволило взять под огневой контроль дорогу из Орловки до Ласточкино, поставив под угрозу снабжение Авдеевки по этому пути», - сообщают аналитики.
Минобороны РФ 10 июля сообщило, что на Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск успешно отражены атаки противника в районах населенных пунктов Невельское, Водяное и Клещеевка, в районе города Торецк уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Активность ВСУ фиксируется и в ЛНР. Корреспондент RT Мурад Газдиев сообщает, что 10 июля ВСУ использовали Су-25 в лесах Кременной после неудачного наступления в сторону села Червоная Диброва. Он рассказал, что были подбиты несколько БТР противника, есть потеря живой силы.
«Скорее всего, украинцы скоро опять пойдут в наступление. Наши парни их ждут», - написал он.
Несмотря на активные действия со стороны ВСУ, контрнаступление украинской армии по-прежнему вызывает вопросы на Западе. Эксперты отмечают, что результаты атак несопоставимы с потерями Украины.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон накануне заявил, что к началу зимы украинская армия окажется не в состоянии продолжать боевые действия из-за нехватки боеприпасов. По его словам, к декабрю у ВСУ истощатся запасы. Западные союзники не предоставят Киеву оружие в необходимом количестве.
«Я считаю, что у Украины нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и вооружения», - сказал Джонсон.
С ним согласился экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, который также считает, что Украине уже не помогут никакие новые военные пакеты от США и партнеров.
«Украина потеряна. Украина висит на волоске в худшем смысле этого выражения. Какие-либо поставки туда ничего не изменят. Слишком поздно, это конец», - эмоционально высказался он каналу Judging Freedom.
Западные СМИ подмечают, что именно с провалом ВСУ связано неоднозначное решение США поставить Киеву кассетные боеприпасы. Лидер США Джо Байден признал тяжелое положение ВСУ, когда решил поставить Украине кассетные боеприпасы, пишет обозреватель Мария Дежевская в статье для Spectator. Американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CNN открыто заявил, что решение о поставках было принято, потому что у Украины и США заканчивались обычные снаряды.
При этом член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что кассетные боеприпасы действительно увеличивают возможности ВСУ в рамках контрнаступления. Он подчеркнул, что использование таких бомб ведет к большим потерям среди мирного населения, но Украина уже использовала подобное вооружение в Донецке.
«Да, это повысит возможности ВСУ, идет контрнаступление, это акт враждебный по отношению к России, но нужно понимать, что США ведут против нас гибридную войну. Ни Россия, ни США не подписали акт о запрете применения кассетных боеприпасов. Они не брали на себя обязательство не применять эти боеприпасы, поэтому, в чем вопрос и какие претензии?», - объяснил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Соединенных Штатов поставить Украине кассетные боеприпасы является актом бессилия на фоне неудачного контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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