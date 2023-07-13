«Методично уничтожаем»: ВСУ провалили план по выходу к Крыму, российские силы контратакуют
ВСУ продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. При этом российские силы активно идут в атаку на стыке ДНР и ЛНР. Киев ждет помощи, Москва предупреждает об эскалации.
Украинское контрнаступление выдыхается, несмотря на попытки ВСУ атаковать по ряду направлений. Военные корреспонденты сообщают, что российские силы не просто отражают все атаки, но и сами идут в наступление.
Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что десант Вооруженных сил Украины продолжает попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста.
По его словам, противнику не удалось закрепиться, так как атаки происходит мелкими группами.
«Те же боевики, которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах. Дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами, дорога одна - от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными. Поэтому пройти с дач враг никуда не может, и там его личный состав методично уничтожает наша артиллерия», - передает его слова РИА Новости.
Он также добавил, что к Крыму противник планировал выйти с запорожского направления, но этот план «уже очевидно провалился».
Со своей стороны, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, что российские военные успешно отражают атаки и на купянском направлении. По его данным, российские бойцы в результате успешных действий взяли под огневой контроль участок трассы Чугуев-Меловое.
«В ходе маневренной обороны и успешных контратакующих действий ВС РФ в районе населенного пункта Новоселовское под огневой контроль взят участок трассы Н 26», - рассказал он РИА Новости, отметив, что эту дорогу ВСУ использовали для снабжения своих войск.
Врио главы ДНР Денис Пушилин добавил, что Вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении.
Он отметил, что на данном направлении российские военнослужащие подтянули свои резервы. Также наступление российских сил началось на Авдеевском направлении.
Депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий в беседе с НСН рассказал об обстановке на линии фронта на стыке ДНР и ЛНР. По его словам, российские силы также начали продвижение вперед в сторону Северска, за Лисичанском в ЛНР.
«Я нахожусь за Лисичанском, Белогоровкой (Северодонецкий район ЛНР, прим. НСН), в сторону Северска (ДНР). Опорные бои у нас идут, начинаем не только перемалывать противника, но и продвигаться вперед. Учитывая, что на той стороне огромное количество западного вооружения, техники, чтобы уберечь наших солдат от ненужных жертв, мы сначала уничтожаем "опорники" врага, делаем коридоры в минных полях. А потом уже наши штурмовые подразделения идут вперед», - рассказал он.
В Минобороны РФ подтвердили успехи на Донецком направлении. В военном ведомстве указали, что на данном направлении грамотными действиями «Южной» группировки войск отражены 30 атак ВСУ. Было уничтожено 335 украинских военнослужащих, танк, буксируемая гаубица британского производства.
По данным Telegram-канала WarGonzo, на бахмутском направлении украинские подразделения при поддержке артиллерии вели наступление на Курдюмовку и Андреевку. У Клещеевки и Берховки ожесточённые встречные бои.
Не добились успехов ВСУ и в направлении Запорожья.
«На запорожском направлении ВСУ пытались продвинуться к Жеребянкам. Без успеха. Штурмовые действия у Работина также были пресечены подразделениями Вооружённых Сил РФ. Российская артиллерия работала по позициям ВСУ в Орехове, Железнодорожном, Гуляйполе и Малиновке», - сообщают военные аналитики.
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что украинские войска в Запорожской области изменили тактику ведения боя. По его словам, командование ВСУ больше не бросает в бой крупные подразделения. Украинцы перешли к атакам небольшими группами.
«Чаще всего просто пехотой, на широком участке фронта с целью захватить наши передовые позиции и там закрепиться», - сказал он РИА Новости.
При этом Украина еще надеется добиться каких-то результатов, поэтому проводит активные переговоры с партнерами, ожидая новые поставок вооружения. Этот вопрос активно обсуждался западными странами на саммите НАТО в Вильнюсе, некоторые из партнеров пообещали Киеву новые «пакеты» еще до мероприятия.
12 июля советник американского лидера Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден планирует на полях саммита НАТО обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским поставки Украине ракет большой дальности. Он дал понять, что Киеву поставят истребители F-16 европейские страны, у которых в авиапарке имеются эти машины. Официальных заявлений на этот счет после саммита не последовало, но российская сторона уже предупредила Запад о последствиях.
Так, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американские власти и страны НАТО, передавая Украине F-16, создают угрозу применения ядерного оружия. По его словам, Москва проинформировала США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Как отметил дипломат, российские военнослужащие не будут разбираться, оборудован ли каждый F-16 под доставку ядерных вооружений или нет.
Недавно член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков говорил НСН, что у ВСУ нет шансов провести успешное контрнаступление именно из-за господства России в воздухе и огневого превосходства.
«У ВСУ в принципе нет перспектив на успех, потому что у России господство в воздухе и значительное огневое превосходство перед Украиной. Время жизни украинского бойца на линии фронта очень невелико. Он просто не успевает освоить необходимые навыки перед тем, как либо получает ранение, либо погибает. Чего можно ждать от обычного человека, которого поймали на улице и через три дня загнали на передовую? А российские военные находятся на поле боя очень долго и успевают получить огромный боевой опыт», - говорил он.
Накануне французский лидер Эммануэль Макрон также заявил, что страна передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия. Генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в связи с этим заявил НСН, что Франция рискует стать военной целью для России.
«Чем хуже обстоят дела на Украине, тем более дальнобойное оружие будут поставлять Киеву и НАТО, и отдельные члены НАТО, а США – кассетные боеприпасы. Они только не понимают, что пружина не может бесконечно проворачиваться, рано или поздно она отскочит и другим концом ударит по тем, кто поставляет такое оружие», - добавил он.
Напомним, что США ранее объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы. Американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что решение было принято, потому что у Украины и США заканчивались обычные снаряды. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила это провалом контрнаступления ВСУ.
При этом член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН подтвердил, что кассетные боеприпасы увеличивают возможности ВСУ в рамках контрнаступления.
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