«Методично уничтожаем»: ВСУ провалили план по выходу к Крыму, российские силы контратакуют

Он также добавил, что к Крыму противник планировал выйти с запорожского направления, но этот план «уже очевидно провалился».

Со своей стороны, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, что российские военные успешно отражают атаки и на купянском направлении. По его данным, российские бойцы в результате успешных действий взяли под огневой контроль участок трассы Чугуев-Меловое.

«В ходе маневренной обороны и успешных контратакующих действий ВС РФ в районе населенного пункта Новоселовское под огневой контроль взят участок трассы Н 26», - рассказал он РИА Новости, отметив, что эту дорогу ВСУ использовали для снабжения своих войск.

Врио главы ДНР Денис Пушилин добавил, что Вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении.

Он отметил, что на данном направлении российские военнослужащие подтянули свои резервы. Также наступление российских сил началось на Авдеевском направлении.



Депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий в беседе с НСН рассказал об обстановке на линии фронта на стыке ДНР и ЛНР. По его словам, российские силы также начали продвижение вперед в сторону Северска, за Лисичанском в ЛНР.

«Я нахожусь за Лисичанском, Белогоровкой (Северодонецкий район ЛНР, прим. НСН), в сторону Северска (ДНР). Опорные бои у нас идут, начинаем не только перемалывать противника, но и продвигаться вперед. Учитывая, что на той стороне огромное количество западного вооружения, техники, чтобы уберечь наших солдат от ненужных жертв, мы сначала уничтожаем "опорники" врага, делаем коридоры в минных полях. А потом уже наши штурмовые подразделения идут вперед», - рассказал он.

В Минобороны РФ подтвердили успехи на Донецком направлении. В военном ведомстве указали, что на данном направлении грамотными действиями «Южной» группировки войск отражены 30 атак ВСУ. Было уничтожено 335 украинских военнослужащих, танк, буксируемая гаубица британского производства.

По данным Telegram-канала WarGonzo, на бахмутском направлении украинские подразделения при поддержке артиллерии вели наступление на Курдюмовку и Андреевку. У Клещеевки и Берховки ожесточённые встречные бои.

Не добились успехов ВСУ и в направлении Запорожья.