Зеленский предложил военным РФ бежать с Украины
Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый военный России почувствует «украинский ответ» за участие в специальной военной операции.
Об этом следует из видеообращения главы государства в Telegram. Президент заявил, что разведка страны активно работает, и делает «все возможное и невозможное». Как считает Зеленский, у российской армии не будет ни одной безопасной базы от Крыма до Харьковской области, Вооруженные силы Украины уничтожат все склады и технику.
Украинский лидер подчеркнул, что армии России остается только две вещи — бежать или сдаться.
Ранее Зеленский провел секретное совещание. Речь шла о ситуации на фронте.
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