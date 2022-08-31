Зеленский предложил военным РФ бежать с Украины

Об этом следует из видеообращения главы государства в Telegram. Президент заявил, что разведка страны активно работает, и делает «все возможное и невозможное». Как считает Зеленский, у российской армии не будет ни одной безопасной базы от Крыма до Харьковской области, Вооруженные силы Украины уничтожат все склады и технику.

Украинский лидер подчеркнул, что армии России остается только две вещи — бежать или сдаться.

Ранее Зеленский провел секретное совещание. Речь шла о ситуации на фронте.

