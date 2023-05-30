«У нашего дома!»: Десятки беспилотников атаковали Москву после «угроз» Зеленского
Власти Москвы и Подмосковья подтвердили атаку дронов, обстоятельства произошедшего выясняются, пострадавших пока нет.
Утро 30 мая в Москве началось с тревожных сообщений СМИ о прилетевших беспилотниках. Так, сразу несколько БПЛА влетели в столичные дома.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку дронов, несколько зданий получили незначительные повреждения.
«Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», - сообщил он.
По предварительным данным, беспилотник мог врезаться в жилую многоэтажку на улице Атласова в Новой Москве. В доме выбило окна на нескольких этажах, похожие на обломки беспилотника фрагменты нашли вокруг дома.
Еще один беспилотник влетел в квартиру на 16-ом этаже дома на Профсоюзной улице в Москве, пишет Telegram-канал Shot. О пострадавших не сообщается. Источник Shot пишет, что беспилотник нес кумулятивный заряд КЗ-6, который по счастливой случайности не взорвался. Такой заряд пробивает железобетонные плиты толщиной до полуметра.
Жителей трех подъездов дома в Москве на Профсоюзной, куда прилетел БПЛА, эвакуируют, пишет РИА Новости.
В сети появилась информация и про третий дрон, который упал на Ленинском проспекте. Об этом пишет 360tv.
О звуках взрывов сообщают жители подмосковного Красногорска и Одинцова. СМИ сообщают, что там работало ПВО. Очевидцы пишут о звуках взрывов сразу в нескольких населенных пунктах, в том числе в районе Немчиновки и Барвихи.
Несколько беспилотников сбиты над Истрой в Подмосковье, пишет Telegram-канал Baza. Также СМИ сообщают о беспилотниках летящих в сторону столицы со стороны Новой Риги.
Предварительно, за утро более десяти беспилотников было сбито в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также подтвердил атаки.
«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают», - сообщил он.
Очевидцы выкладывают кадры уничтожения беспилотников, которые атакуют Москву и область со словами «прямо у нашего дома», видео распространяются в сети.
При этом накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что Киев утвердил сроки контрнаступления и движения войск, все решения приняты. Он также поблагодарил бригады, «подготовившиеся к контрнаступлению», и партнёров «за помощь и за готовность и дальше поддерживать Киев».
Ранее депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН предупредил, что тактика ВСУ меняется, вместо контрнаступления они будут пытаться атаковать мирных жителей и невоенные объекты.
«Тактика ВСУ меняется, их контрнаступление откладывается. Сейчас они переходят на тактику атак батальонными группами. Это небольшие диверсионно-разведывательные мобильные отряды в 50-100 человек на легкой бронированной технике (Хамви, польские машины, «Козаки»), как правило, без танков. На этой технике они проникают за линию боевого столкновения и пытаются нанести максимальный урон. Это и их практика терактов, на которую это фашистское государство сделало ставку, когда идет террор и убийство мирного населения. Это атаки на невоенные объекты», - отметил он.
В связи с этим депутат призвал пограничков, Росгвардию и ФСБ готовиться к такой «тактике» ВСУ.
Украинские беспилотники проникают к российской столице на очень низких высотах, чтобы попытаться обойти системы ПВО, заявил военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с НСН. По его словам, планировать такие полеты Киеву помогают западные партнеры.
«Каким образом могут проникать такие дроны? Недавно, например, сообщалось, что французы предоставляли украинской стороне цифровые карты, по которым можно не только планировать удары средствами залпового огня, но и можно рассчитать полеты дронов. С такими дронами происходит очень серьезная работа, просчитывается полет на предельно низких высотах, чтобы их не заметили комплексы ПВО. Но все-таки они замечают и сбивают», - объяснил он.
При этом генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с НСН заявил, что решение о подавлении беспилотника нужно принимать, когда летательный аппарат находится за три десятка километров до защищаемого объекта.
Собеседник НСН отметил, что в России необходимо совершенствовать технологии, которые позволят еще лучше защищать объекты инфраструктуры.
«Я считаю, что на данный момент такие «налеты» носят исключительно психологический характер. Они не приносят никакого стратегического успеха и имеют своей целью посеять панику и страх среди гражданского населения. Конечно, совсем расслабляться нельзя, нужно активнее развивать отрасль, принимать регламенты и совершенствовать технологии, которые позволят нам еще надежнее защищать объекты инфраструктуры», - резюмировал Бабинцев.
Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин сообщил НСН, что в случае появления в небе подозрительных беспилотников необходимо незамедлительно позвонить по телефону 112, это гражданский долг каждого россиянина.
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