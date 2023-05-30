«У нашего дома!»: Десятки беспилотников атаковали Москву после «угроз» Зеленского

Жителей трех подъездов дома в Москве на Профсоюзной, куда прилетел БПЛА, эвакуируют, пишет РИА Новости.

В сети появилась информация и про третий дрон, который упал на Ленинском проспекте. Об этом пишет 360tv.

О звуках взрывов сообщают жители подмосковного Красногорска и Одинцова. СМИ сообщают, что там работало ПВО. Очевидцы пишут о звуках взрывов сразу в нескольких населенных пунктах, в том числе в районе Немчиновки и Барвихи.

Несколько беспилотников сбиты над Истрой в Подмосковье, пишет Telegram-канал Baza. Также СМИ сообщают о беспилотниках летящих в сторону столицы со стороны Новой Риги.

Предварительно, за утро более десяти беспилотников было сбито в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также подтвердил атаки.

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают», - сообщил он.

Очевидцы выкладывают кадры уничтожения беспилотников, которые атакуют Москву и область со словами «прямо у нашего дома», видео распространяются в сети.

При этом накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что Киев утвердил сроки контрнаступления и движения войск, все решения приняты. Он также поблагодарил бригады, «подготовившиеся к контрнаступлению», и партнёров «за помощь и за готовность и дальше поддерживать Киев».

Ранее депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН предупредил, что тактика ВСУ меняется, вместо контрнаступления они будут пытаться атаковать мирных жителей и невоенные объекты.

«Тактика ВСУ меняется, их контрнаступление откладывается. Сейчас они переходят на тактику атак батальонными группами. Это небольшие диверсионно-разведывательные мобильные отряды в 50-100 человек на легкой бронированной технике (Хамви, польские машины, «Козаки»), как правило, без танков. На этой технике они проникают за линию боевого столкновения и пытаются нанести максимальный урон. Это и их практика терактов, на которую это фашистское государство сделало ставку, когда идет террор и убийство мирного населения. Это атаки на невоенные объекты», - отметил он.