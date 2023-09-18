«Парада в Москве не будет»: Запад и Украина признали трудности «кровавого контрнаступления»

Канцлер Германии Олаф Шольц же считает, что для начала диалога об урегулировании конфликта Россия должна вывести войска с территории Украины. Призывы к немедленному началу мирных переговоров глава правительства Германии счел «циничными». Однако в Германии не могут не понимать, что оружие, которое Берлин передает Киеву, Украина использует не для армейских учений, а для настоящих боевых действий и атак на российские земли. При этом канцлер Германии Олаф Шольц лукавит, когда говорит о недопустимости атаковать российские территории, заявил НСН член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

«Они очень сильно лукавят, пытаются не быть вовлеченными, но прекрасно понимают, что это оружие используется против России. При этом Шольц считает, что Крым – это территория Украины, они делали такие заявления. Но мы будем расценивать эти удары как удары по территории России», - сказал он.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что спецоперация на Украине должна продолжаться до полного выполнения ее целей.

«Специальная военная операция должна идти до полного выполнения её целей. До окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал собственный народ издевательствам и истреблению», - написал политик.

При этом Медведев возложил ответственность за погибших людей на Киев, который с 2014 года, уточнил политик, совершает преступления против жителей Донбасса.

Несколькими днями ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в контексте российско-украинских переговоров заявлял о готовности Киева к диалогу, но «для танго нужны двое». Президент России Владимир Путин в ответ на слова из Вашингтона о «танго» призвал Киев не забыть гопак: «А то под чужую дудку плясать будут, в итоге все станцуют "Барыню", или, в лучшем случае, "Казачка"». Путин также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

