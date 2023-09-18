«Парада в Москве не будет»: Запад и Украина признали трудности «кровавого контрнаступления»
Западные таблоиды кричат об ухудшении дел Киева, глава ГУР Украины оправдывается за медленное продвижение ВСУ, но Зеленский, похожде, готов биться до последнего украинца.
Украина не закончит конфликт парадом победы в Москве, признал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью Economist.
Он указал на большой опыт участия России в вооруженных конфликтах. Именно по этой причине, считает разведчик, никто не ожидал, что Россия когда-либо сдастся, однако Киев не теряет надежды, ведь до наступления "грязного сезона" еще больше месяца. В том же интервью он предположил, что Украина еще может успеть до конца перерезать российский сухопутный коридор в Крым.
Ранее Буданов уже признавал, что широко анонсированное наступление ВСУ идет медленно, но Киев хочет продолжать его и после наступления холодной и дождливой погоды. Так, президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность передачи частей Украины ради разрешения конфликта. По его словам, наступление продолжится и после окончания благоприятных погодных условий.
«Нет. Это наша территория. <…> Забудьте о погоде и тому подобном. В местах, куда на бронетехнике не проехать - летим. Если мы не умеем летать – давайте отправим дроны», - сказал украинский лидер в интервью СBS.
Газета The Wall Street Journal уже писала о невозможности продолжения наступления украинской стороны в плохую погоду. Военный из подразделения ВСУ, осуществляющего разведку с помощью беспилотников, Александр Солонко говорил, что когда начнутся дожди и снег, условия для ведения боев ухудшатся, так как грязь ограничит маневренность. Стоит отметить, что логистические маршруты уже ограничены, а в скором времени их станет еще меньше.
Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли указал на то, что наступление ВСУ в любом случае не позволит добиться полного возвращения потерянных территорий. Попытки Киева вести активные боевые действия представляют из себя «длительное, тяжелое и кровавое» наступление, сказал Милли. Цели «контрнаступа» ограничены, это часть широкой стратегии президента Украина Владимира Зеленского, добавил Милли, не уточнив, сколько времени Киеву потребуется для достижения его целей.
Пока украинская сторона категорически отказывается рассматривать какие-либо альтернативные варианты урегулирования конфликта с наименьшими потерями, многие страны активно предлагают свою дипломатическую помощь. Так, турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжает свои усилия по урегулированию ситуации на Украине и верит в то, что в мирном процессе не будет проигравших. Эрдоган подчеркнул, что Турция достигла некоторых дипломатических успехов и продолжает прикладывать усилия с уверенностью в том, что конфликт не принесет победителей, а мир не создаст проигравших.
Канцлер Германии Олаф Шольц же считает, что для начала диалога об урегулировании конфликта Россия должна вывести войска с территории Украины. Призывы к немедленному началу мирных переговоров глава правительства Германии счел «циничными». Однако в Германии не могут не понимать, что оружие, которое Берлин передает Киеву, Украина использует не для армейских учений, а для настоящих боевых действий и атак на российские земли. При этом канцлер Германии Олаф Шольц лукавит, когда говорит о недопустимости атаковать российские территории, заявил НСН член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
«Они очень сильно лукавят, пытаются не быть вовлеченными, но прекрасно понимают, что это оружие используется против России. При этом Шольц считает, что Крым – это территория Украины, они делали такие заявления. Но мы будем расценивать эти удары как удары по территории России», - сказал он.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что спецоперация на Украине должна продолжаться до полного выполнения ее целей.
«Специальная военная операция должна идти до полного выполнения её целей. До окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал собственный народ издевательствам и истреблению», - написал политик.
При этом Медведев возложил ответственность за погибших людей на Киев, который с 2014 года, уточнил политик, совершает преступления против жителей Донбасса.
Несколькими днями ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в контексте российско-украинских переговоров заявлял о готовности Киева к диалогу, но «для танго нужны двое». Президент России Владимир Путин в ответ на слова из Вашингтона о «танго» призвал Киев не забыть гопак: «А то под чужую дудку плясать будут, в итоге все станцуют "Барыню", или, в лучшем случае, "Казачка"». Путин также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
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