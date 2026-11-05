Россиянам объяснили, как накопить миллион рублей за шесть лет
Накопить миллион рублей можно примерно за шесть лет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.
По её словам, для этого необходима зарплата в размере 100 тысяч рублей и доходность в 10% годовых. Если откладывать по 10 тысяч рублей в месяц, то накопление займёт шесть лет, а если по 20 тысяч - то три года и четыре месяца.
«При доходе в 150 тысяч рублей и выше можно откладывать около 77–83 тысяч рублей в месяц, чтобы через год получить миллион с учётом процентов на вкладе», - отметила эксперт.
Шацкая добавила, что многолетнее поддержание психологически комфортной нормы сбережений лучше жёсткой экономии, которая может привести к срыву через пару месяцев.
Ранее руководитель продукта Кредитный рейтинг в финансовом маркетплейсе «Сравни» Игорь Корчагин заявил, что для создания финансовой подушки следует откладывать 10-20% ежемесячного дохода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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