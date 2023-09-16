Сенатор Бондарев назвал блефом слова о готовности Украины объявить войну России

По его словам, такое заявление сделали для удержания власти и отмены выборов на Украине.

Сенатор отметил, что западные страны уже готовятся к переговорам с Россией и к завершению украинского конфликта, так как осознают нереальность победы Киева. Бондарев также указал на то, что страны НАТо не решатся ввязываться в конфликт с Россией из-за Украины.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что в России в ближайшее время не планируется проводить всеобщую мобилизацию, так как власти решили сделать упор на массовое привлечение в армию контрактников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

