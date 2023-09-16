Сенатор Бондарев назвал блефом слова о готовности Украины объявить войну России
Заявление Украины о готовности объявить войну России является блефом, написал у себя в Telegram-канале глава оборонного комитета российского Совфеда Виктор Бондарев.
По его словам, такое заявление сделали для удержания власти и отмены выборов на Украине.
Сенатор отметил, что западные страны уже готовятся к переговорам с Россией и к завершению украинского конфликта, так как осознают нереальность победы Киева. Бондарев также указал на то, что страны НАТо не решатся ввязываться в конфликт с Россией из-за Украины.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что в России в ближайшее время не планируется проводить всеобщую мобилизацию, так как власти решили сделать упор на массовое привлечение в армию контрактников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор Бондарев назвал блефом слова о готовности Украины объявить войну России
- Бои за Работино. Украина и Россия сражаются за перспективы СВО
- Польша с 17 сентября запретит въезд в страну легковых автомобилей из РФ
- ВКС РФ 11 сентября нанесли удар по аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога
- Актер из сериала «Саша+Маша» Игорь Кечаев умер после тяжелой болезни
- Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- Под угрозой потери. На Западе Украину предупреждают об угрозе потери Харькова
- Рогов: Российские военные обернули в бегство силы ВСУ в районе Работино
- Аэромобильный госпиталь МЧС РФ прибыл в Ливию
- Депутат Гурулев заявил о вранье насчет состояния войск России на СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru