Сенатор Бондарев назвал блефом слова о готовности Украины объявить войну России

Заявление Украины о готовности объявить войну России является блефом, написал у себя в Telegram-канале глава оборонного комитета российского Совфеда Виктор Бондарев.

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По его словам, такое заявление сделали для удержания власти и отмены выборов на Украине.

Сенатор отметил, что западные страны уже готовятся к переговорам с Россией и к завершению украинского конфликта, так как осознают нереальность победы Киева. Бондарев также указал на то, что страны НАТо не решатся ввязываться в конфликт с Россией из-за Украины.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что в России в ближайшее время не планируется проводить всеобщую мобилизацию, так как власти решили сделать упор на массовое привлечение в армию контрактников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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