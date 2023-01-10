СМИ: Вашингтон хочет передать Киеву бронетранспортеры Stryker
Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность передачи современных бронетранспортеров Stryker в рамках новой военной помощи Украине, о которой может быть объявлено на днях, сообщило Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, бронетехника нужна Украине, чтобы отразить ожидающееся весеннее наступление российских сил. Администрация США может анонсировать пакет со Stryker или без них в конце недели, отмечает Politico.
Ранее руководство Германии заявило об отправке Киеву 20 бронетранспортеров Dingo и двух полуприцепов М1070 Oshkosh, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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