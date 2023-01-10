СМИ: Вашингтон хочет передать Киеву бронетранспортеры Stryker

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность передачи современных бронетранспортеров Stryker в рамках новой военной помощи Украине, о которой может быть объявлено на днях, сообщило Politico со ссылкой на источники.

Власти Польши заявили, что Варшава может передать Киеву несколько танков Leopard

По данным издания, бронетехника нужна Украине, чтобы отразить ожидающееся весеннее наступление российских сил. Администрация США может анонсировать пакет со Stryker или без них в конце недели, отмечает Politico.

Ранее руководство Германии заявило об отправке Киеву 20 бронетранспортеров Dingo и двух полуприцепов М1070 Oshkosh, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СШАСпецоперацияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры