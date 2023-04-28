Ту-22 и Ту-95 нанесли ракетные удары по территории Украины

Российская авиация Воздушно-космических сил наносит массированные ракетные удары по территории Украины, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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Взрывы замечены на Полтавщине, Кривом Роге, в Киеве и во всех регионах Украины. В атаке принимали участие дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95. Большее количество ударов с помощью ракет Х-101 и X-555 пришлись по западным регионам.

Пуски выполнялись из Курска и Воронежа.

Ранее стало известно, что в Киеве, области и еще трех украинских регионах была объявлена воздушная тревога.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина

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