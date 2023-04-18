СМИ: Путин отправкой Ту-95 на Тихий океан послал Западу сигнал по Украине
Присутствие стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Тихоокеанском регионе является предупреждением президента РФ Владимира Путина Западу по поводу ситуации на Украине. Об этом говорится в статье британской газеты Daily Mail.
Журналисты назвали пролет стратегических бомбардировщиков демонстрацией «ужасающей силы» России. Издание отметило, что проверка сил РФ на Дальнем Востоке проходит на фоне нарастающей напряженности в отношениях с США и ЕС.
Проверка готовности Тихоокеанского флота России началась 14 апреля по решению президента. В маневрах участвуют Воздушно-космические силы и подразделения обеспечения.
В беседе с «Радиоточкой НСН» подполковник запаса Павел Калмыков объяснил, почему войсковая ПВО перешла в подчинение ВКС. По словам эксперта, России необходима эшелонированная система противовоздушной обороны.
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