Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своём Telegram-канале заявил, что оппоненты президента страны Владимира Зеленского могут обвинить его в поражении в Мариуполе. По его мнению, противники украинского лидера могут воспользоваться этим и попытаться сменить власть на Украине.

«На Украине сейчас без решения Лондона солнце не всходит, поэтому действия в отношении власти или контрдействия самой власти в отношении своих оппонентов могут происходить по разрешению. Или по решению, сценарию Лондона, Вашингтона. Все остальное – от лукавого. Если решат, что Зеленского пора списывать, и нужна какая-то встряска для общества, чтобы чем-то заморочить головы оставшимся под контролем Киева жителям, могут и поменять власть», - заявил собеседник НСН.