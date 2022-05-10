«Цирк на гастролях». Смену власти на Украине срежиссируют в Лондоне или Вашингтоне
Зеленский не представляет ценности как политик - он выполняет определенную функцию. Решение о его смещении могут принять в Лондоне или Вашингтоне, заявил украинский политолог Александр Дудчак.
Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что решения о дальнейшей судьбе президента Украины Владимира Зеленского и власти в стране принимают за границей.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своём Telegram-канале заявил, что оппоненты президента страны Владимира Зеленского могут обвинить его в поражении в Мариуполе. По его мнению, противники украинского лидера могут воспользоваться этим и попытаться сменить власть на Украине.
«На Украине сейчас без решения Лондона солнце не всходит, поэтому действия в отношении власти или контрдействия самой власти в отношении своих оппонентов могут происходить по разрешению. Или по решению, сценарию Лондона, Вашингтона. Все остальное – от лукавого. Если решат, что Зеленского пора списывать, и нужна какая-то встряска для общества, чтобы чем-то заморочить головы оставшимся под контролем Киева жителям, могут и поменять власть», - заявил собеседник НСН.
Действующий президент Владимир Зеленский не представляет ценности для Запада, его могут сменить или оставить – лишь бы он выполнял поставленные перед ним задачи, делает вывод эксперт.
«Сам по себе Зеленский никакой ценности не представляет. Это человек-функция, которого могут поменять совершенно спокойно. Но могут и изобразить, что какая-то деятельность ведется, есть силы, которые что-то там меняют, думаю, как бы так позаботиться о стране, чтобы ее еще меньше стало. Мы видим этот цирк на гастролях», - отметил политолог.
Если Зеленский продолжить возглавлять Украину, ее политика вряд ли поменяется или станет жестче, подчеркнул Александр Дудчак.
«Про усугубление говорить сложно. Просто - продолжение прежней политики войны с нанесением максимального ущерба для городов и территорий. И максимальное количество жертв должно быть. То, чем занимается сейчас украинская власть и вооруженные силы Украины. Идет умышленное уничтожение страны, ее экономики. В этом есть свои причины и выгодополучатели такого процесса», - пояснил эксперт.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН назвал Зеленского диктатором, готовым утопить страну в крови «за контакт с Байденом».
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