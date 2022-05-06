Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательства

Через гумкоридор с территории «Азовстали» вышла первая группа людей Турчак: Россия пришла в Херсонскую область навсегда Президент Украины пригласил канцлера ФРГ в Киев на 9 мая 400 сельских жителей в Курганской области эвакуированы из-за природных пожаров В одном из жилых зданий в Мадриде произошёл взрыв Акция «Бессмертного полка» состоялась в Вифлееме