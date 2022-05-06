Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательства

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в соцсетях написал, что украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства страны.

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По его словам, отныне в украинском законодательстве не упоминаются «победы Великой Октябрьской социалистической революции» и нет ссылок на «разработанные коммунистической партией программы».

«Вычищено» почти 1,2 тысячи актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР», - добавил Стефанчук.

Ранее Зеленский подписал закон, запрещающий отрицание и оправдание «вооруженной агрессии Российской Федерации».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СССРЗаконУкраинаВладимир Зеленский
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