«Подпишут любую бумажку!»: Байден готов разменять территории Украины на власть Зеленского
Речь идет о сохранении Украины в нынешних границах, а не в признании Крыма или Донбасса, сказал НСН Константин Блохин.
США хотят сохранить на Украине нынешний режим, при этом им не важно, пойдет ли Киев на территориальные уступки, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Президент США Джо Байден накануне заявил, что Украине следует самой решать, стоит ли жертвовать территориями ради разрешения конфликта с Россией. При этом он выразил надежду, что Киеву не придется это делать.
«Здесь вопрос уже не в Донбассе и Крыме, это касается самой Украины, будет ли эта страна существовать в границах, в которых она сейчас есть. Понятно, что Байден не несет никакой ответственности и США не будут воевать за Украину. Они и не собирались. Изначально Байден говорил, что если Россия войдет на Украину, мы усилим свой воинский контингент в Восточной Европе. Запад и США не будут начинать Третью мировую войну с Россией из-за Украины, на это тоже намекал Байден. Что касается Крыма или Донбасса, задача Запада сейчас сохранить у власти преступный киевский режим», - сказал Блохин.
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский готов сейчас подписать «любую бумажку».
«Зеленский может пойти на все, что угодно, чтобы остаться у власти, - вопрос не в территориях. Чтобы сохранить этот режим, они могут пообещать нам все, что угодно – и признание Крыма, и признание Донбасса, и нейтральный статус, могут дать любую бумажку, но реально никто не может гарантировать России, что такой сценарий не повторится через 5-10 лет», - предупреждает эксперт.
При этом Блохин не считает, что слова Байдена являются командой Киеву прекратить сопротивление России.
«Нет, никто не разрешал, пока они к этому не готовы. Их идея как раз в том, чтобы Украина противостояла России, вела партизанские действия, сделать там второй Афганистан», - предположил сотрудник РАН.
По его мнению, стопроцентной гарантией безопасности для России стало бы размещение военных баз на Украине, однако США вряд ли даст этому «зеленый свет».
«Для нас вопрос в том, чтобы эта власть мирно капитулировала. Реальной гарантией их нейтрального статуса может стать только размещение нашего воинского контингента на территории Украины и наши военные базы. Это станет стопроцентной гарантией того, что Украина не будет в фарватере Запада. Но на это, конечно, вряд ли дадут зеленый свет в США», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В начале спецоперации на Украине глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что все народы, проживающие на территории Украины, должны иметь возможность определять свое будущее свободно и «без попыток загонять их в тиски бандеровской психологии».
Между тем в руководстве Крыма призвали Украину «не мешкать» с признанием российского статуса полуострова. По мнению главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, признание Крыма сегодня нужно «не столько крымчанам, сколько самой Украине, чтобы сохраниться как государство».
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