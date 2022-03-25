«Подпишут любую бумажку!»: Байден готов разменять территории Украины на власть Зеленского

США хотят сохранить на Украине нынешний режим, при этом им не важно, пойдет ли Киев на территориальные уступки, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Президент США Джо Байден накануне заявил, что Украине следует самой решать, стоит ли жертвовать территориями ради разрешения конфликта с Россией. При этом он выразил надежду, что Киеву не придется это делать.