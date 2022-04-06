Песков: Российские власти не собираются убивать Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что власти РФ якобы хотят убить украинского лидера Владимира Зеленского.

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До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предложила Зеленскому самораспуститься.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не отказывался встречаться с президентом Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УбийствоРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
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