Песков: Российские власти не собираются убивать Зеленского
6 апреля 202211:40
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что власти РФ якобы хотят убить украинского лидера Владимира Зеленского.
До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предложила Зеленскому самораспуститься.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не отказывался встречаться с президентом Украины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru