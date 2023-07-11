Шойгу допустил применение кассетных боеприпасов против ВСУ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у российской армии имеется вся номенклатура кассетных боеприпасов, более эффективных, чем американские, сообщает ТАСС.
По его словам, США готовы поставлять Украине кассетные боеприпасы, так как 155-миллиметровые снаряды фактически закончились.
Он напомнил, что Россия не присоединилась к конвенции по кассетным боеприпасам, однако воздерживается от их применения в ходе специальной военной операции.
Шойгу добавил, что если Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы, то российская армия будет вынуждена использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что поставка кассетных боеприпасов Украине не представляет угрозы для единства НАТО, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru