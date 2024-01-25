«Трусливый удар»: Запад дал Киеву время придумать оправдание за сбитый Ил-76
Украина открестилась от сбитого самолета над Белгородской областью. Москва запросила экстренное заседание Совбеза ООН, но его решили отложить.
Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью 24 января. Команда состояла из шести человек.
«Это невосполнимая потеря для всех. Соболезнуем родным и близким героев. Они навсегда останутся в нашей памяти», — сказано в сообщении правительства Оренбуржья.
Капитаном самолета Ил-76 был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.
«Как жаль, что о героях приходится писать после их гибели. Экипаж совершил подвиг: летчики увели подбитое воздушное судно от села Яблоново, чтобы не пострадали гражданские», - написал он, назвав произошедшую атаку ВСУ «подлым и трусливым ударом в спину».
Экипаж Ил-76 похоронят с воинскими почестями. Пострадавших среди жителей региона нет.
В Минобороны России подтвердили, что Ил-76 над Белгородской областью сбили ВСУ, нанеся удар из района населенного пункта Липцы Харьковской области.
По данным российского оборонного ведомства, ВСУ использовали зенитный ракетный комплекс. Радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет. Отмечается, что ЗРК ВСУ был размещен у села Липцы Харьковской области в 15 км от российско-украинской границы.
Сообщается также, что обмен военнопленными, в том числе теми, которые погибли при атаке на российский военный самолет Ил-76, должен был пройти на пропускном пункте «Колотиловка» российско-украинской границе.
Главное управление разведки Минобороны Украины позже подтвердило, что в среду, 24 января, готовился обмен военнопленными.
При этом украинские СМИ сначала поспешили назвать «заслугой» ВСУ сбитый самолет. При этом, узнав о пленных на борту, они резко сменили риторику.
Теперь же украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании произошедшего. Зеленский отметил, что ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. МИД Украины дано поручение «проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине».
Также стало известно, что Зеленский после атаки на самолет Ил-76, на борту которого находились пленные украинские бойцы, отменил поездку по Украине.
Вечером 24 января министр иностранных дел России Сергей Лавров запросил экстренное заседание Совбеза ООН.
«Как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих победах», - сказал Лавров, комментируя «фатальный» удар ВСУ.
При этом позже первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Франция отклонила запрос РФ, собрание запланировано лишь на 25 января (26 января в 01.00 по московскому времени).
«Явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего, Франция согласилась провести заседание только завтра», - объяснил он.
Франция решила провести собрание лишь через день — 26 января в час ночи по московскому времени. Полянский отметил, что таким решением Франция дала время Киеву придумать оправдание.
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не будут комментировать произошедшее.
«Мы видели сообщения, однако не в состоянии подтвердить их достоверность», – заявил он.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который одни из первых прокомментировал «циничный» поступок Киева, заявил, что теперь обмен пленными под вопросом.
«Об обмене речи идти не может. ВСУ намеренно сбили самолет с собственными военнопленными, чтобы обвинить Россию», – заявил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем 24 января воздержался от комментариев, отметив, что «информация слишком новая». Больше официальных сообщений от Кремля не последовало.
При этом в пресс-службе Кремля сообщили, что президент Чада Махамат Идрис Деби на встрече с Владимиром Путиным выразил ему соболезнования в связи с крушением самолета, на котором были российские летчики. Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно прибыл в Россию еще 23 января, в среду у него состоялись переговоры с Владимиром Путиным.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, как всегда, дал более развернутое объяснение случившегося.
«История с уничтожением самолета Ил-76 – результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Война свиней у корыта. Светлая память нашим летчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных», - написал он.
При этом он предрек ухудшение положения дел для всех, кто, так или иначе, связан с киевским режимом, представители которого «для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО».
«Будут нещадно бомбить свои города и села, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей. Ведь на карту поставлено главное – власть и деньги», - подытожил он.
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