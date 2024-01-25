«Трусливый удар»: Запад дал Киеву время придумать оправдание за сбитый Ил-76

Экипаж Ил-76 похоронят с воинскими почестями. Пострадавших среди жителей региона нет.

В Минобороны России подтвердили, что Ил-76 над Белгородской областью сбили ВСУ, нанеся удар из района населенного пункта Липцы Харьковской области.

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ использовали зенитный ракетный комплекс. Радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет. Отмечается, что ЗРК ВСУ был размещен у села Липцы Харьковской области в 15 км от российско-украинской границы.

Сообщается также, что обмен военнопленными, в том числе теми, которые погибли при атаке на российский военный самолет Ил-76, должен был пройти на пропускном пункте «Колотиловка» российско-украинской границе.

Главное управление разведки Минобороны Украины позже подтвердило, что в среду, 24 января, готовился обмен военнопленными.

При этом украинские СМИ сначала поспешили назвать «заслугой» ВСУ сбитый самолет. При этом, узнав о пленных на борту, они резко сменили риторику.

Теперь же украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании произошедшего. Зеленский отметил, что ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. МИД Украины дано поручение «проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине».

Также стало известно, что Зеленский после атаки на самолет Ил-76, на борту которого находились пленные украинские бойцы, отменил поездку по Украине.

Вечером 24 января министр иностранных дел России Сергей Лавров запросил экстренное заседание Совбеза ООН.

«Как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих победах», - сказал Лавров, комментируя «фатальный» удар ВСУ.

При этом позже первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Франция отклонила запрос РФ, собрание запланировано лишь на 25 января (26 января в 01.00 по московскому времени).