Пилот сообщил, почему при крушении Ил-76 не было видно дыма

Дым после падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, который был сбит Украиной, мог отсутствовать из-за определенных действий экипажа, сообщил mk.ru пилот с 40-летним стажем Владимир Сальников.

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По его словам, пожар мог и не возникнуть после попадания ракеты. Его могли затушить пилоты, отключив подачу топлива. «Двигатели не работали, и самолет с креном пошел. Не исключено, что и крыло было повреждено», — заявил эксперт.

На опубликованных видеозаписях падения лайнера не видно дыма рядом с самолетом.

Часть украинских военнопленных была мертва или серьезно ранена из-за последствий удара PAC-2 еще до падения самолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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