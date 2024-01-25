Пилот сообщил, почему при крушении Ил-76 не было видно дыма
Дым после падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, который был сбит Украиной, мог отсутствовать из-за определенных действий экипажа, сообщил mk.ru пилот с 40-летним стажем Владимир Сальников.
По его словам, пожар мог и не возникнуть после попадания ракеты. Его могли затушить пилоты, отключив подачу топлива. «Двигатели не работали, и самолет с креном пошел. Не исключено, что и крыло было повреждено», — заявил эксперт.
На опубликованных видеозаписях падения лайнера не видно дыма рядом с самолетом.
Часть украинских военнопленных была мертва или серьезно ранена из-за последствий удара PAC-2 еще до падения самолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США не смогут ремонтировать уже поставленную Украине технику
- СМИ: Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине
- Пилот сообщил, почему при крушении Ил-76 не было видно дыма
- Лавров: У России нет необходимости на кого-то нападать
- На нефтебазе в Туапсе произошел пожар
- Минсельхоз: снизились цены на яйца, курятину и сахар
- В США призвали РФ и Украину расследовать крушение Ил-76
- Тренер ударившейся головой об лед 14-летней фигуристки рассказала о ее состоянии
- В США отказались комментировать крушение Ил-76 под Белгородом
- Полянский: Заседание СБ ООН по крушению Ил-76 состоится 25 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru