Пилот сообщил, почему при крушении Ил-76 не было видно дыма

По его словам, пожар мог и не возникнуть после попадания ракеты. Его могли затушить пилоты, отключив подачу топлива. «Двигатели не работали, и самолет с креном пошел. Не исключено, что и крыло было повреждено», — заявил эксперт.

На опубликованных видеозаписях падения лайнера не видно дыма рядом с самолетом.

Часть украинских военнопленных была мертва или серьезно ранена из-за последствий удара PAC-2 еще до падения самолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

