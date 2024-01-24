СМИ: Сотрудники СК приступили к работе на месте крушения Ил-76 ВКС РФ
Сотрудники и криминалисты Следственного комитета РФ начали работать на месте крушения Ил-76 ВКС РФ в Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Собеседник агентства указал, что сотрудникам ведомства предстоит собрать и изучит материалы, «необходимые для дальнейшего расследования случившегося».
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолёт Ил-76 ВКС РФ, на борту которого находились украинские военнопленные, был «сбит тремя ракетами ЗРК либо Patriot, либо Iris-T немецкого производства».
Он также указал, что в связи с произошедшим, в ближайшее время речи об обмене солдатами идти не может, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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