СМИ: Сотрудники СК приступили к работе на месте крушения Ил-76 ВКС РФ

Собеседник агентства указал, что сотрудникам ведомства предстоит собрать и изучит материалы, «необходимые для дальнейшего расследования случившегося».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолёт Ил-76 ВКС РФ, на борту которого находились украинские военнопленные, был «сбит тремя ракетами ЗРК либо Patriot, либо Iris-T немецкого производства».

Он также указал, что в связи с произошедшим, в ближайшее время речи об обмене солдатами идти не может, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».