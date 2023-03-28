Три танка Leopard прибыли на Украину из Португалии
В Киев прибыли три боевых танка Leopard 2A6, отправленные Португалией. Об этом сообщило министерство национальной обороны республики в Twitter.
В январе сообщалось, что Лиссабон отправит Киеву четыре танка Leopard. Однако в марте министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что 18 немецких и 3 португальских танка Leopard 2A6 вместе с бригадами отправятся в текущем месяце в зону конфликта на Украине.
Западные СМИ специально публикуют информацию о якобы больших проблемах в армии Украины, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН. Он отметил, что Запад пытается «замылить глаза» российскому командованию, в то время как в ВСУ поставляется все больше техники и боеприпасов.
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