В январе сообщалось, что Лиссабон отправит Киеву четыре танка Leopard. Однако в марте министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что 18 немецких и 3 португальских танка Leopard 2A6 вместе с бригадами отправятся в текущем месяце в зону конфликта на Украине.

Западные СМИ специально публикуют информацию о якобы больших проблемах в армии Украины, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН. Он отметил, что Запад пытается «замылить глаза» российскому командованию, в то время как в ВСУ поставляется все больше техники и боеприпасов.



