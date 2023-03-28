Франция удвоит поставки снарядов Украине

Франция намерена поставлять в два раза больше снарядов калибра 155 мм Киеву с конца марта. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Он уточнил в интервью газете Figaro, что таких снарядов Киев будет получать 2000 единиц в месяц.