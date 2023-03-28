Франция удвоит поставки снарядов Украине
Франция намерена поставлять в два раза больше снарядов калибра 155 мм Киеву с конца марта. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.
Он уточнил в интервью газете Figaro, что таких снарядов Киев будет получать 2000 единиц в месяц.
Министр отметил, что поставки зенитного ракетного комплекса Samp/T Украине начнутся в ближайшее время.
По словам Лекорню, во Франции сейчас обсуждается вопрос о повторных взносах в фонд помощи Украине.
Ранее глава правительства Германии Олаф Шольц сообщил, что Киев получил 18 танков Leopard 2 производства ФРГ, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- Украинский военный получил 15 лет колонии за расстрел мирного жителя ЛНР
- Франция удвоит поставки снарядов Украине
- Лукашенко выступит с посланием к народу и парламенту 31 марта
- Вьетнам продлил безвизовый режим для россиян до 45 дней
- Минфин РФ опроверг повышение цен на пиво
- Умер самый старый кот в России
- Минэнерго Швеции: В ЕС видят риски на будущий отопительный сезон
- Глава Минэнерго заявил, что Россия перенаправила поставки нефти после эмбарго
- МИД призвал к законодательному регулированию дипфейков
- Прокуратура утвердила обвинение Ройзмана по делу о дискредитации армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru