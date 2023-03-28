Франция удвоит поставки снарядов Украине

Франция намерена поставлять в два раза больше снарядов калибра 155 мм Киеву с конца марта. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Он уточнил в интервью газете Figaro, что таких снарядов Киев будет получать 2000 единиц в месяц.

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Министр отметил, что поставки зенитного ракетного комплекса Samp/T Украине начнутся в ближайшее время.

По словам Лекорню, во Франции сейчас обсуждается вопрос о повторных взносах в фонд помощи Украине.

Ранее глава правительства Германии Олаф Шольц сообщил, что Киев получил 18 танков Leopard 2 производства ФРГ, передает НСН.

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Фото: assemblee-nationale.fr
ТЕГИ:УкраинаОружиеФранция

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