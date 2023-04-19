«Надо сдаваться?»: Климов назвал предателями призывающих к переговорам с Киевом

Люди, которые думают, что конфликт на Украине «рассосется» сам, и призывают к переговорам с Киевом, либо не знают истории, либо являются предателями, заявил зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что конфликт на Украине продолжится в 2024 году. Климов отметил, что затягивание конфликта не в интересах России, но напомнил о целях спецоперации, а также о более глобальных причинах произошедшего.