«Надо сдаваться?»: Климов назвал предателями призывающих к переговорам с Киевом
Зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам в эфире НСН заявил, что конфликт на Украине не «рассосется» сам.
Люди, которые думают, что конфликт на Украине «рассосется» сам, и призывают к переговорам с Киевом, либо не знают истории, либо являются предателями, заявил зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что конфликт на Украине продолжится в 2024 году. Климов отметил, что затягивание конфликта не в интересах России, но напомнил о целях спецоперации, а также о более глобальных причинах произошедшего.
«Затягивание конфликта выгодно точно не России, но есть два перегиба. Когда говорят, что сейчас цели СВО достигнем, закончим это и все хорошо будет – это, конечно, перегиб в том смысле, что достижение целей спецоперации не решает более глобальных проблем, из-за которых мы были вынуждены пойти на это. Там надо более серьезно работать, необходима более справедливая система мироустройства и так далее», - отметил он.
Климов заявил, что сегодня в той или иной форме звучат призывы «сдаться» и пойти на переговоры, такую риторику он назвал предательской.
«Второй перегиб звучит примерно так, что надо сдаваться и тогда все будет хорошо. Но это не так. Надо решать цели СВО, но понимать, что есть и другие задачи, которые все равно предстоит решать нам. Люди, которые думают, что все рассосется и призывают к каким-то переговорам, либо историю не знают, либо относятся к категории предателей», - сказал собеседник НСН.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. При этом он напомнил, что Москва неоднократно объясняла причины и цели спецоперации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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