«В противоположном направлении»: Рогов рассказал, куда наступает ВСУ
ВСУ проводит наступление в противоположном направлении, сказал Владимир Рогов.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН заявил, что у ВСУ началось отрицательное наступление.
Заместитель украинского министра обороны Анна Маляр в эфире телеканала «Рада» заявила, что ВСУ начали контрнаступление в Донбассе. По ее словам, наступление успешно идет на четырех направлениях: Бахмутском, Марьинском, Авдеевском и Лиманском. Рогов не поверил в ее слова и назвал это наступление на запад Украины.
«Я бы сказал, что это наступление на запад Украины – наступает в противоположном направлении от наших бойцов. Отрицательное наступление», - сказал Рогов.
Собеседник НСН отметил, что регулярные бои идут на южно-донецком направлении.
«По имеющейся у меня информации бои идут на том же южно-донецком направлении, которое входит в Запорожский фронт», - отметил Рогов.
Ранее депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в беседе с НСН допустил осеннее контрнаступление ВСУ, если им весной удастся удержать линию обороны, а также вторую волну частичной мобилизации в России.
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