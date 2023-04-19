«В противоположном направлении»: Рогов рассказал, куда наступает ВСУ

Заместитель украинского министра обороны Анна Маляр в эфире телеканала «Рада» заявила, что ВСУ начали контрнаступление в Донбассе. По ее словам, наступление успешно идет на четырех направлениях: Бахмутском, Марьинском, Авдеевском и Лиманском. Рогов не поверил в ее слова и назвал это наступление на запад Украины.

«Я бы сказал, что это наступление на запад Украины – наступает в противоположном направлении от наших бойцов. Отрицательное наступление», - сказал Рогов.

Собеседник НСН отметил, что регулярные бои идут на южно-донецком направлении.

«По имеющейся у меня информации бои идут на том же южно-донецком направлении, которое входит в Запорожский фронт», - отметил Рогов.

Ранее депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в беседе с НСН допустил осеннее контрнаступление ВСУ, если им весной удастся удержать линию обороны, а также вторую волну частичной мобилизации в России.

