«Понадобится три месяца»: В Белоруссии назвали условия для наступления на Украину
Белорусский эксперт по вопросам обороны Александр Алесин сказал НСН, что России нужно будет перебросить порядка 50 тысяч человек, а Минску увеличить армию в три раза.
Для наступления на Украину с территории Белоруссии российским войскам нужно перебросить в регион 50 тысяч человек, заявил в разговоре с НСН белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин.
Президент России Владимир Путин 17 февраля проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Алесин допустил, что спецоперация может начаться с территории союзного государства.
«Если понадобится «размыть» украинские резервы, может быть начата операция с территории Белоруссии. В Белоруссии находится российский контингент от девяти до одиннадцати тысяч человек, но этого недостаточно для наступательных действий. Для этого россиянам нужно будет перебросить дополнительные войска, 40-50 тысяч человек. На это необходимо время, подвижной состав. Но разведывательные спутники США такую перегруппировку обнаружат», - отметил Алесин.
По его словам, на встрече двух лидеров будет обсуждаться вопрос военного производства белорусского вооружения в России.
«Если говорить про военно-техническое сотрудничество и импортозамещение, этот вопрос вполне может обсуждаться на встрече двух лидеров, потому что неоднократно российские генералы отставные заявляли, что было бы хорошо производство ряда белорусских видов вооружения наладить на российских предприятиях, в том числе, реактивную систему залпового огня «Полонез». Речь может идти о беспилотных летательных аппаратах ударного и разведывательного назначения», - рассказал собеседник НСН.
Военное участие Белоруссии в спецоперации на данный момент исключено, для этого Минску потребуется нарастить армию в два-три раза, а также вложить миллиарды долларов, объяснил Алесин.
«Что касается военного участия, я думаю, что этот вопрос не рассматривается, потому что для участия Белоруссии в российской спецоперации ей необходимо провести мобилизацию. У белорусов сухопутная армия составляет 11 тысяч человек, это на 2500 километров границы. Чтобы подготовиться к атакующим действиям в отношении Украины, надо армию нарастить хотя бы в три-четыре раза. Для этого нужно объявить мобилизацию по российскому образцу, вложить большие деньги, в районе двух-трех миллиардов долларов, накопить запасы вооружения. Если будет такой замысел, потребуется два-три месяца», - подытожил он.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что мобилизация в стране возможна только в случае угрозы войны. Он отметил, что «отправлять людей на Украину никто не будет».
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