«Понадобится три месяца»: В Белоруссии назвали условия для наступления на Украину

Для наступления на Украину с территории Белоруссии российским войскам нужно перебросить в регион 50 тысяч человек, заявил в разговоре с НСН белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин.

Президент России Владимир Путин 17 февраля проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Алесин допустил, что спецоперация может начаться с территории союзного государства.

«Если понадобится «размыть» украинские резервы, может быть начата операция с территории Белоруссии. В Белоруссии находится российский контингент от девяти до одиннадцати тысяч человек, но этого недостаточно для наступательных действий. Для этого россиянам нужно будет перебросить дополнительные войска, 40-50 тысяч человек. На это необходимо время, подвижной состав. Но разведывательные спутники США такую перегруппировку обнаружат», - отметил Алесин.