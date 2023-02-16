Лукашенко: Украина спровоцировала Россию на проведение спецоперации

Как отметил глава республики, действия РФ не были «вторжением». Лукашенко напомнил о признаниях западных политиков, которые использовали Минские соглашения по урегулированию в Донбассе для подготовки украинской армии. Президент Белоруссии считает, что действия оппонентов были нацелены на развязывание конфликта.

«Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, русских людей», — указал Лукашенко.

Кроме того, политик напомнил, что еще до начала спецоперации Украина готовила ракетный удар по территории Белоруссии, с 2020 года фактически первой ввела санкции в отношении Минска, «провокации начали совершать, готовили боевиков».

По словам Лукашенко, Украина была лишь поводом для начала конфликта, к которому толкал Запад. Политик призвал к мирным переговорам, подчеркнув, что именно Запад не хочет мира и является виновником эскалации.

«Сегодня гибнут люди. Давайте это остановим. Все сейчас для этого есть», — заявил Лукашенко.

