Лукашенко: Украина спровоцировала Россию на проведение спецоперации

Украина сама спровоцировала специальную военную операцию России, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом политик заявил в ходе встречи с журналистами, передает БЕЛТА.

Лукашенко назвал условие для участия Белоруссии в конфликте с Украиной

Как отметил глава республики, действия РФ не были «вторжением». Лукашенко напомнил о признаниях западных политиков, которые использовали Минские соглашения по урегулированию в Донбассе для подготовки украинской армии. Президент Белоруссии считает, что действия оппонентов были нацелены на развязывание конфликта.

«Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, русских людей», — указал Лукашенко.

Кроме того, политик напомнил, что еще до начала спецоперации Украина готовила ракетный удар по территории Белоруссии, с 2020 года фактически первой ввела санкции в отношении Минска, «провокации начали совершать, готовили боевиков».

По словам Лукашенко, Украина была лишь поводом для начала конфликта, к которому толкал Запад. Политик призвал к мирным переговорам, подчеркнув, что именно Запад не хочет мира и является виновником эскалации.

«Сегодня гибнут люди. Давайте это остановим. Все сейчас для этого есть», — заявил Лукашенко.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко
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