Пресечь вторжение Польши: Названа главная задача группировки войск в Белоруссии

Региональная группировка войск (РГВ) Белоруссии и России была развернута для того, чтобы не допустить вторжения Польши на территорию Украины, заявил экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН.

Накануне лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что назначение генерала армии РФ Валерия Герасимова командующим спецоперацией говорит о скором расширении масштабов СВО. При этом ранее главком российскими Сухопутными войсками Олег Салюков прибыл в Белоруссию для проверки качества боевого слаживания региональной группировки войск. Владимир Болдырев отметил, что РГВ сможет начать наступление на Украину с территории Белоруссии только при увеличении численности военных.