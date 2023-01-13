Пресечь вторжение Польши: Названа главная задача группировки войск в Белоруссии

Группировка российских и белорусских войск рано или поздно начнет действовать, не исключено и наступление на Украину с территории Белоруссии, отметил в эфире НСН генерал Владимир Болдырев. 

Региональная группировка войск (РГВ) Белоруссии и России была развернута для того, чтобы не допустить вторжения Польши на территорию Украины, заявил экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН.

Накануне лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что назначение генерала армии РФ Валерия Герасимова командующим спецоперацией говорит о скором расширении масштабов СВО. При этом ранее главком российскими Сухопутными войсками Олег Салюков прибыл в Белоруссию для проверки качества боевого слаживания региональной группировки войск. Владимир Болдырев отметил, что РГВ сможет начать наступление на Украину с территории Белоруссии только при увеличении численности военных.

Артиллерию региональной группировки в Белоруссии привели в готовность
«Группировка российских и белорусских войск на границе Белоруссии – это нависание над границей Польши и запада Украины. Оттуда исходит особая угроза вторжения той же самой Польши. На сегодняшний день группировка находится там, чтобы не допустить вторжения Польши на территорию Украины, это главная задача. А дальше все будет зависеть от обстановки. Просто так группировки не создаются, рано или поздно они начинают действовать. Там должна быть мощная и сильная группировка (для наступления на Украину – ред НСН). Если понадобится наносить удар с территории Белоруссии, то в этом не будет никаких проблем», - сказал Болдырев.

Ранее белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что для того, чтобы региональная группировка войск смогла пойти в наступление на Украину с территории Белоруссии, контингент только российских войск должен составлять порядка 70 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости
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