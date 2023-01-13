Пресечь вторжение Польши: Названа главная задача группировки войск в Белоруссии
Группировка российских и белорусских войск рано или поздно начнет действовать, не исключено и наступление на Украину с территории Белоруссии, отметил в эфире НСН генерал Владимир Болдырев.
Региональная группировка войск (РГВ) Белоруссии и России была развернута для того, чтобы не допустить вторжения Польши на территорию Украины, заявил экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН.
Накануне лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что назначение генерала армии РФ Валерия Герасимова командующим спецоперацией говорит о скором расширении масштабов СВО. При этом ранее главком российскими Сухопутными войсками Олег Салюков прибыл в Белоруссию для проверки качества боевого слаживания региональной группировки войск. Владимир Болдырев отметил, что РГВ сможет начать наступление на Украину с территории Белоруссии только при увеличении численности военных.
«Группировка российских и белорусских войск на границе Белоруссии – это нависание над границей Польши и запада Украины. Оттуда исходит особая угроза вторжения той же самой Польши. На сегодняшний день группировка находится там, чтобы не допустить вторжения Польши на территорию Украины, это главная задача. А дальше все будет зависеть от обстановки. Просто так группировки не создаются, рано или поздно они начинают действовать. Там должна быть мощная и сильная группировка (для наступления на Украину – ред НСН). Если понадобится наносить удар с территории Белоруссии, то в этом не будет никаких проблем», - сказал Болдырев.
Ранее белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что для того, чтобы региональная группировка войск смогла пойти в наступление на Украину с территории Белоруссии, контингент только российских войск должен составлять порядка 70 тысяч человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 078 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 271 / сут.
- Reuters: Польша и Литва добиваются санкций против российского ядерного сектора
- CAS отклонил апелляцию клубов РПЛ на решение ФИФА о приостановке контрактов
- Подтверждён переход парагвайца Дуарте в ФК «Спартак»
- Сотрудники CNN стали свидетелями отступления ВСУ из Соледара
- Депутат Госдумы Журавлев предложил «ликвидировать» главу МИД ФРГ Бербок
- СМИ: Состояние экс-фигуриста Костомарова сильно ухудшилось
- ГИБДД анонсировала масштабную «охоту» на пьяных водителей
- Сальдо заявил о грозящей Херсону гуманитарной катастрофе
- Глава комитета ГД по обороне назвал нереальными «мечтами» военные сборы для «30+»
- Сербские добровольцы поступили в батальон имени Судоплатова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru