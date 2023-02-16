Лукашенко назвал условие для мобилизации в Беларуси
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что мобилизация в стране будет только в случае угрозы войны, сообщает Белорусское телеграфное агентство в своем Telegram-канале.
«Это в документах прописано, они не секретные. Если мы почувствуем угрозу войны, мы проведем мобилизацию. Пока такой угрозы нет», - цитирует издание белорусского лидера.
Лукашенко отметил, что жителей приграничных регионов Белоруссии тревожит, например, факт падения украинской ракеты. Также президент отметил, что отправлять людей на Украину никто не будет, передает БелТА.
«У них тревога увеличилась. Если ракета оттуда прилетела, значит, завтра может и солдат прийти. Основа тревоги в этом. А не в том, что я с бухты-барахты соберу их детей и пошлю в Украину. Любой здравомыслящий белорус понимает, что я этого не сделаю», - подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что Беларусь будет воевать только в случае агрессии на её территории. Лукашенко пообещал жесточайший ответ в случае агрессии против Белоруссии. По его словам, конфликт после этого приобретет совсем другой характер.
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