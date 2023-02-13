«Три к одному»: Генерал Стаськов назвал условия взятия Одессы и Киева
Увеличив численность группировки, Россия способна взять приморские районы и украинскую столицу, если не вмешается Европа, сказал в эфире НСН Николай Стаськов.
Для взятия Киева или Одессы российским войскам нужно создать трехкратное численное превосходство над Украиной, сказал в интервью НСН бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что России необходимо взять Одессу и Харьков. Кроме того, он отметил, что, у российских военных есть «живая сила», чтобы взять Киев, однако пока нет соответствующего приказа.
«У всех давно мысль взять Одессу и побережье Черного моря, и тогда бы все пошли на поклон. Это стратегически очень выгодно для России, это трудновыполнимая задача, но выполнимая. Во-первых, нужно создать группировку, превосходящую противника хотя бы один к трем, а мы пока воюем один к одному. Во-вторых, нужно новое оружие, особенно бронетанковое, средства ПВО и хорошая поддержка с воздуха. Тогда можно будет вести наступательные действия. Однако, это будет непросто, нужно много усилий, чтобы захватить приморские районы. Время покажет, особенно на фоне оснащения Украины большим количеством танков, противотанкового вооружения, от этого будет много зависеть», - сказал Стаськов.
По его словам, такое же соотношение сил нужно для взятия Киева.
«Если не будет вмешиваться Европа, нужно создать группировку в соотношении один к трем, наступление она вполне обеспечит. У нас практически такие же образцы оружия, как на Украине, поэтому захват может быть успешным, тем более, что мы господствуем в воздухе», - указал генерал.
При этом он допустил, что в случае переломного момента в спецоперации в пользу России, в конфликт может вмешаться Европа.
«Если будет перелом, в борьбу могут втянуться европейские страны, - мы видим, как вооружается и готовится армия Польши, - но это будет уже близко к мировой войне с применением ядерного оружия. Если баланс качнется не в нашу сторону, мы вынуждены будем применить. Это очень опасно, но к счастью, сейчас многие европейские и американские политики высказываются, что это чревато большими последствиями», - заключил собеседник НСН.
Ранее военный корреспондент Александр Сладков высказал мнение, что генеральным сражением на Украине может стать битва за Одессу. По его словам, штурм этого города может быть предпринят в мае.
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