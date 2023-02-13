«Три к одному»: Генерал Стаськов назвал условия взятия Одессы и Киева

Для взятия Киева или Одессы российским войскам нужно создать трехкратное численное превосходство над Украиной, сказал в интервью НСН бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что России необходимо взять Одессу и Харьков. Кроме того, он отметил, что, у российских военных есть «живая сила», чтобы взять Киев, однако пока нет соответствующего приказа.