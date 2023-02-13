Кадыров: Для безопасности России нужно взять под контроль Харьков и Одессу

В рамках специальной военной операции на Украине необходимо взять под контроль Одессу и Харьков. Об этом заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1».

Кадыров назвал военно-тактическим ходом оставление Россией территорий на Украине

По его словам, если Одесса и Харьков будут взяты под контроль, то таким образом Россия будет в безопасности.

Ранее Кадыров заявил, что российские войска готовы дойти до Киева и взять его под контроль, если будет отдан соответствующий приказ. При этом в декабре прошлого года глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что Одесса, Николаев и Харьков будут взяты под контроль до конца 2023 года, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаРамзан Кадыров
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