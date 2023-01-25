Военкор представил возможное генеральное сражение на Украине

По его мнению, штурм Одессы к началу мая решит все в ходе военной операции, которую Россия проводит на Украине. Военкор утверждает, что предпосылки к такому варианту развития событий есть. Он считает, что российские вооруженные силы набирают потенциал, а у Украины он снижается.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что безопасность Донбасса невозможно обеспечить без вхождения в состав России Одессы и Николаева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



