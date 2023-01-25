Военкор представил возможное генеральное сражение на Украине
Военный корреспондент Александр Сладков полагает, что генеральным сражением на Украине может стать сражение за Одессу.
По его словам, в случае победы российской армии, Украина окажется полностью отрезанной от Черного моря, лишится статуса морской страны, и «мы, вуаля, доходим до Приднестровья». Об этом Сладков написал в своем Telegram-канале.
По его мнению, штурм Одессы к началу мая решит все в ходе военной операции, которую Россия проводит на Украине. Военкор утверждает, что предпосылки к такому варианту развития событий есть. Он считает, что российские вооруженные силы набирают потенциал, а у Украины он снижается.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что безопасность Донбасса невозможно обеспечить без вхождения в состав России Одессы и Николаева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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