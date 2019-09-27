Зачистили рынок для США. Польша урезала доступ «Газпрома» к OPAL
Эксперты энергетического рынка раскрыли в эфире НСН подоплеку решения Европейского суда, запретившего Газпрому полностью загрузить газопровод OPAL.
Глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил о том, что эксплуатация «Газпромом» газопровода OPAL на полную мощность привела бы к трагическим последствиям для Польши. По его словам, в этом случае не хватило бы голубого топлива для юго-восточных районов страны. Таким образом Польша продолжить получать газ с территории Украины.
Правда, схема получения газа через Украину несет большие риски для самой Европы. Как заявлял в эфире НСН ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев, Украина не особо вкладывалась в свою газотранспортную систему, что создавало угрозу для стабильности поставок.
«Украина не вкладывала деньги в поддержание своей газотранспортной системы, было множество инспекционных групп, которые приезжали из разных стран Европы, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится ГТС Украины, и все они сходились во мнении, что эта система держится исключительно на героизме украинских газовиков. Поэтому это слишком большие риски для европейской экономики», - говорил он.
В свою очередь ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил НСН, что в данном случае Польша действует в интересах США.
«Одно очевидно, что Польша, которая подавала иск в Европейский суд, действует совершенно по политическим мотивам и пытается подыграть США, которые не могут зайти на европейский рынок из-за присутствия там "Газпрома". А сократив поставки российского газа в Европу, они вызовут и рост цен, и расчистят для себя рынок», - сказал эксперт.
По решению Европейского суда «Газпром» обязан сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до 50%. Германия уже призвала российскую компанию соблюдать требование инстанции.
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