Зачистили рынок для США. Польша урезала доступ «Газпрома» к OPAL

Глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил о том, что эксплуатация «Газпромом» газопровода OPAL на полную мощность привела бы к трагическим последствиям для Польши. По его словам, в этом случае не хватило бы голубого топлива для юго-восточных районов страны. Таким образом Польша продолжить получать газ с территории Украины.

Правда, схема получения газа через Украину несет большие риски для самой Европы. Как заявлял в эфире НСН ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев, Украина не особо вкладывалась в свою газотранспортную систему, что создавало угрозу для стабильности поставок.

«Украина не вкладывала деньги в поддержание своей газотранспортной системы, было множество инспекционных групп, которые приезжали из разных стран Европы, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится ГТС Украины, и все они сходились во мнении, что эта система держится исключительно на героизме украинских газовиков. Поэтому это слишком большие риски для европейской экономики», - говорил он.