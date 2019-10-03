Стало известно, на что готов «Газпром» в транзите газа через Украину
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН прокомментировал заявление президента России о контракте по поставке топлива.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить с Киевом контракт по поставке газа, если страны не подпишут новый договор. Российский лидер не исключил, что Украина может не успеть в короткие сроки прийти к соглашению с РФ из-за внутренних политических и законодательных процедур.
«Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года, мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор», - сказал Путин.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил в эфире НСН, почему российский лидер принял такое решение.
«Путин допустил подписание либо новых контрактов, либо продление старого без каких-то новых условий, это развязывает руки министру энергетики Новаку как переговорщику "Газпрома". Сначала Путин ставил условие, что мы подписываем мировое соглашение, а потом контракт. Переговариваться было очень сложно, потому что Украина на мировое соглашение не шла. И сейчас Путин заявил, что нужно отдельно обсуждать вопросы транзита, это очень упрощает процесс переговоров для российской стороны, мы больше не связаны этим условием предварительного мирового соглашения», - рассказал он.
Собеседник НСН рассказал о необходимости подписания контракта с украинской стороной. По его словам, наиболее сложный период и необходимость в транзите продлится вместе с отопительным сезоном.
«У России здесь чисто прагматическая позиция. Нам нужен либо такой договор на основе европейских правил, который сейчас действует, либо любой другой, главное, чтобы он был краткосрочным, потому что далее условия транзита существенно поменяются. Нам не нужно будет качать 80 миллиардов кубов через Украину, расчет делается на то, что в 2020 году мы достроим "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Тогда существенные объемы с украинского транзита будут сниматься. По большому счету доставлять через Украину транзитом газ нужно будет только в январе, феврале и марте. Дальше спрос на европейском рынке сократится, отопительный сезон закончится, и все будет гораздо проще. Самый критичный период – это первые три месяца следующего года», - рассказал он.
Эксперт выразил уверенность, что «Газпром» будет согласен даже на жесткие для себя условия контракта, но обязательно непродолжительного.
«Я думаю, что "Газпром" готов даже на самый жесткий контракт в плане прописания условий «качай или плати» на 60-70 миллиардов кубов. Аукцион, когда покупаются мощности, стал бы идеальным вариантом. Тогда сама процедура была бы довольно открытой, условия контракта изначально всем были бы понятны, и были бы лоты на прокачку газа. Так как "Газпром" будет единственным участником аукциона, то он и выиграет право на прокачку, и это было бы идеально. На условия "Нафтогаза", по которым нужно качать не меньше 90 миллиардов кубов газа в течение 10-15 лет, "Газпром" пойти не может», - резюмировал он.
Ранее сообщалось о сентябрьской трехсторонней консультации представителей России, Украины и ЕС по газу, которая состоялась в Брюсселе. Тогда звучало предложение по продлению контракта при условии имплементации европейских норм в законодательство незалежной.
По словам министра энергетики России Александра Новака, РФ готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года при условии, что Киев имплементирует европейские нормы в свое законодательство. Однако никаких гарантий по этому вопросу пока нет, заявлял глава ведомства.
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