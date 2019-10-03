Стало известно, на что готов «Газпром» в транзите газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить с Киевом контракт по поставке газа, если страны не подпишут новый договор. Российский лидер не исключил, что Украина может не успеть в короткие сроки прийти к соглашению с РФ из-за внутренних политических и законодательных процедур.

«Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года, мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор», - сказал Путин.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил в эфире НСН, почему российский лидер принял такое решение.

«Путин допустил подписание либо новых контрактов, либо продление старого без каких-то новых условий, это развязывает руки министру энергетики Новаку как переговорщику "Газпрома". Сначала Путин ставил условие, что мы подписываем мировое соглашение, а потом контракт. Переговариваться было очень сложно, потому что Украина на мировое соглашение не шла. И сейчас Путин заявил, что нужно отдельно обсуждать вопросы транзита, это очень упрощает процесс переговоров для российской стороны, мы больше не связаны этим условием предварительного мирового соглашения», - рассказал он.