Газпром сообщил о готовности «Северного потока — 2» на 83%
Компания «Газпром» сообщила о готовности газопровода «Северный поток — 2» на 83%. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается, 83% - это 2042 км газопровода по дну Балтийского моря. В компании добавили, что строительство продолжается.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух веток газопровода от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Проектная мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.
Ранее немецкий политолог и российский энергетик рассказали в эфире НСН, чем мешает строительство «Северного потока»-2 его противникам.
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