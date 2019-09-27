Польша рассказала, как работа «Газпрома» могла привести к газовой трагедии

Решение Европейского суда юстиции об отмене права «Газпрома» на полное использование мощности газопровода OPAL позволило избежать перебоев в поставках газа в Польшу и спасло от газовой трагедии. С таким заявлением глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк выступил на Всепольском экономическом форуме в Седльце.

По словам энергетика, если бы суд не принял такое решение, это привело бы к «трагическим перебоям» и юго-восток Польши остался бы без газа, передает RT.

По словам Вожняка, из-за ограничений «Газпром» направит недостающие объемы топлива через территорию Украины, откуда они попадут в Польшу, сообщает Ura.ru.

Ранее Европейский суд по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому «Газпром» мог использовать мощности OPAL на 100%. Теперь российская компания может использовать только половину мощностей трубопровода для транзита газа.

Эксперты энергетического рынка раскрыли в эфире НСН подоплеку решения Европейского суда, запретившего «Газпрому» полностью загрузить газопровод OPAL.



