Рубио объявил о встрече с Зеленским в Мюнхене

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в ходе конференции по безопасности в Мюнхене провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом американский политик написал на своей странице в одной из соцсетей.

В МИД объявили об ужесточении позиции РФ на переговорах по Украине

Рубио рассказал, что стороны обсудили улучшение двусторонних связей. По его словам, встреча была посвящена вопросам безопасности Киева и поиску путей для углубления кооперации в области обороны и экономики. Госсекретарь США заметил, что Вашингтон нацелен на достижение долгосрочного урегулирования ситуации.

Очередные трехсторонние переговоры между представителями Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию вопроса на Украине пройдут 17-18 февраля в Женеве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее издание «Der Spiegel» сообщило, что прошедшие в Мюнхене переговоры лидеров европейских стран с Владимиром Зеленским о финансировании Киева не привели к результату.

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ЗеленскийУкраинаСША

