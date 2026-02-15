Рубио объявил о встрече с Зеленским в Мюнхене
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в ходе конференции по безопасности в Мюнхене провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом американский политик написал на своей странице в одной из соцсетей.
Рубио рассказал, что стороны обсудили улучшение двусторонних связей. По его словам, встреча была посвящена вопросам безопасности Киева и поиску путей для углубления кооперации в области обороны и экономики. Госсекретарь США заметил, что Вашингтон нацелен на достижение долгосрочного урегулирования ситуации.
Очередные трехсторонние переговоры между представителями Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию вопроса на Украине пройдут 17-18 февраля в Женеве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее издание «Der Spiegel» сообщило, что прошедшие в Мюнхене переговоры лидеров европейских стран с Владимиром Зеленским о финансировании Киева не привели к результату.
