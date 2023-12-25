«Тотальная мобилизация»: Киев намерен «пригласить» украинцев в армию из-за рубежа
Минобороны Украины заявило, что доберет нужное количество граждан любым способом: механизмами мобилизации или рекрутинга. Зеленский заявлял о 450–500 тысячах человек, в рядах ВСУ призывают граждан готовиться к худшему.
Политики Евросоюза должны понести ответственность за разжигание конфликта на Украине, а также сдачу украинских граждан, которые подлежат мобилизации. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсети X.
«"Мы знаем, где в Эстонии живут эти люди". Значит, они хотят швырнуть еще больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США на Украине, которую невозможно выиграть?», - сказал он.
Таким образом политик отреагировал на заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о том, что Таллин готов заняться поиском подлежащих призыву украинцев по просьбе киевских властей.
Так, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, которые покинули страну. Он отметил, что приглашение явиться на призывной пункт должны получить все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые проживают за границей.
«Мы хотим справедливости для всех. Мы направим им приглашение», - сказал Умеров и пригрозил санкциями тем, кто не явится на призывной пункт.
По его словам, идут обсуждения того, каким именно может быть наказание. Умеров подчеркнул, что у него нет симпатии к людям, которые отказываются от военной службы по собственным убеждениям.
Позднее, 23 декабря, Рустем Умеров заявил, что Минобороны Украины рассматривает возможность рассылки электронных оповещений гражданам с приглашением прийти в военкомат. По его словам, ведомство проанализировало разные базы данных и займется учетом мужчин, которым «будет предложена» военная служба, в зависимости от категории, к которой они будут отнесены.
Он подчеркнул, что ведомство сейчас работает над техническими решениями для того, чтобы процесс был «цивилизованным». Умеров также допустил рассылку электронных оповещений в том числе военнообязанным, которые находятся за рубежом.
«Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пришлем всем», - сказал он.
Позже представитель Минобороны Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и «необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии». Он добавил, что «на повестке дня нет» обсуждения механизма призыва в ВСУ из-за рубежа.
При этом Павлюк заявил, что военное ведомство намерено набрать «нужное для защиты страны» количество людей любым способом: добровольным или принудительным.
«Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации все равно придется добирать», - говорил он.
При этом Павлюк не уточнил, сколько именно людей планируется призвать на службу. Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что военные предложили ему призвать дополнительно еще 450–500 тысяч человек. В свою очередь генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко 24 декабря заявил в интервью Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом), что добровольцы для вступления в ряды ВСУ закончились, поэтому руководство не понимает, как выполнить план по мобилизации еще 500 тысяч человек.
Со своей стороны, начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар в интервью украинским СМИ призвал граждан готовиться к тотальной мобилизации. Он отметил, что, если Москва продолжит «нынешний темп перехода экономики на военные рельсы», то она достигнет успеха.
По словам Самовара, Киев не обладает таким мобилизационным потенциалом, как Москва. Кроме того, указал он, украинские власти не обладают такими ресурсами и денежными средствами.
Ранее, 24 декабря, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале допустил, что решение Зеленского продолжать боевые действия и усилить мобилизацию может спровоцировать гражданскую войну. По его словам, есть «совершенно зажравшаяся верхушка», которая абсолютно утратила понимание происходящего, передает «Радиоточка НСН».
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