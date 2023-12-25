«Тотальная мобилизация»: Киев намерен «пригласить» украинцев в армию из-за рубежа

Таким образом политик отреагировал на заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о том, что Таллин готов заняться поиском подлежащих призыву украинцев по просьбе киевских властей.

Так, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, которые покинули страну. Он отметил, что приглашение явиться на призывной пункт должны получить все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые проживают за границей.

«Мы хотим справедливости для всех. Мы направим им приглашение», - сказал Умеров и пригрозил санкциями тем, кто не явится на призывной пункт.

По его словам, идут обсуждения того, каким именно может быть наказание. Умеров подчеркнул, что у него нет симпатии к людям, которые отказываются от военной службы по собственным убеждениям.

Позднее, 23 декабря, Рустем Умеров заявил, что Минобороны Украины рассматривает возможность рассылки электронных оповещений гражданам с приглашением прийти в военкомат. По его словам, ведомство проанализировало разные базы данных и займется учетом мужчин, которым «будет предложена» военная служба, в зависимости от категории, к которой они будут отнесены.